Colpo di scena in arrivo al Grande Fratello. E stavolta sta per coinvolgere Alfonso Signorini, che potrebbe essere sostituito alla guida del programma. Non uno, ma ben due sarebbero i nuovi conduttori del reality show di Canale 5, che spodesterebbero lui e diventerebbero protagonisti. Un cambio radicale che potrebbe essere necessario ed obbligato a causa degli scarsi risultati.

Infatti, il Grande Fratello non sta ottenendo ascolti tv all’altezza delle aspettative, dunque Mediaset starebbe pensando di mandare via Signorini. Al suo posto ci sarebbero due concorrenti, che avrebbero il compito di ravvivare la trasmissione e incuriosire quanta più gente possibile. Non è da escludere anche che solo uno di questi due nomi poi possa essere effettivamente scelto.

Grande Fratello, Signorini potrebbe andare via: “Due conduttori al suo posto”

Dunque, ci sarebbe una coppia di conduttori a prendere le redini del Grande Fratello scavalcando Signorini. Quest’ultimo proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Pier Silvio Berlusconi, ma la situazione non è affatto delle più favorevoli e se non dovesse eserci una sterzata immediata, il suo futuro nel programma di Canale 5 sarebbe già segnato in negativo.

Secondo quanto riferito da Agent Beast sul social network X, in sostituzione di Alfonso potrebbero esserci Silvia Toffanin e Pierpaolo Pretelli. Oppure solo uno dei due. Innanzitutto, è stato scritto che “entro gennaio 2025 ci sarà la decisione sui cambiamenti alla conduzione. Si valuta Silvia Toffanin e non solo”. E in effetti è stato poi fatto il nome dell’ex gieffino.

Retroscena tra i papabili anche Pier Paolo Pretelli ma sarebbe potenziale interessante per un target giovane, ma richiede un forte supporto narrativo

Signorini rimane la scelta principale la decisione verrà presa gennaio 2025

Toffanin in pole #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) November 27, 2024

Poi è stato aggiunto che “tra i papabili c’è anche Pierpaolo Pretelli, ma sarebbe potenzialmente interessante per un target giovane. Richiede un forte supporto narrativo, Signorini rimane la scelta principale, ma Toffanin in pole”.