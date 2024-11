Il Grande Fratello sta per accogliere una nuova concorrente. Per dare una svolta al reality show di Canale 5 Alfonso Signorini e la produzione avrebbero individuato una bellissima ragazza, pronta ad inebriare tutti gli altri gieffini. E chissà che tipo di dinamiche potranno crearsi nel momento in cui varcherà la porta rossa. A dare la notizia in anteprima è stato il sito DavideMaggio.

Nella casa del Grande Fratello la nuova concorrente avrebbe dunque accettato la proposta. Questa scelta sarebbe stata fatta per provare a risollevare il programma di Canale 5, che rischierebbe la chiusura anticipata a causa degli ascolti tv deludenti. E con questa presenza potrebbero esserci risvolti positivi per tutta la trasmissione o perlomeno questa è la speranza dei vertici di Mediaset.

Grande Fratello, nuova concorrente in arrivo: “La più bella in assoluto”

Al Grande Fratello la nuova concorrente è molto giovane, ma soprattutto super bellissima. Ha partecipato ad uno dei programmi più importanti, ottenendo anche la vittoria, e ora sarebbe pronta a tuffarsi in questa nuova avventura televisiva, che potrebbe anche darle ulteriore slancio per quanto riguarda la sua carriera.

Dovrebbe entrare a breve nel GF Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma. La 23enne originaria di Napoli ha ottenuto un diploma al liceo scientifico e attualmente è una studentessa di Sociologia all’università. E chissà come reagiranno le altre concorrenti, che potrebbero anche rosicare non poco. Il sito Biccy ha aggiunto che lei è “indipendente e determinata, è una modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Sogna di rendere sua mamma orgogliosa di lei, progetta di concludere gli studi, di riuscire ad emergere nell’ambito della moda e di diventare imprenditrice”.

Inoltre, Agent Beast ha fatto sapere che al Grande Fratello potrebbe ritornare Dayane Mello, che diventerebbe guest star per due settimane.