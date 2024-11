Grosse difficoltà al Grande Fratello per Alfonso D’Apice, che non è riuscito a trattenere le lacrime nelle scorse ore. Dialogando con Mariavittoria, ha spiegato le ragioni della sua sofferenza emotiva. Oltre a MaVi, anche Lorenzo ha tentato di aiutarlo psicologicamente ma non è stato semplice perché c’è una motivazione alla base di questo suo pianto improvviso.

Nella casa del Grande Fratello Alfonso è finito in lacrime dopo quanto successo in questi giorni. Proverà a reagire, ma per ora le difficoltà sono evidenti. Le parole di Mariavittoria sono state comunque importanti e molto imparziali, infatti lo ha messo di fronte ad una riflessione e certamente lui ci penserà molto in queste ore.

Grande Fratello, Alfonso in lacrime: cosa è successo in casa

Le lacrime di Alfonso al Grande Fratello sono scese copiose sul suo viso, nel momento in cui ha pensato alla sua ex Federica. Con la concorrente è stato insieme 8 anni, ma adesso lei si è allontanata e non ha voglia di ripartire assieme al giovane. Mariavittoria non se l’è sentita di condannare la coinquilina: “Sta crescendo ed è giusto che faccia le sue esperienze, si sta dando la possibilità di scoprire chi è”.

Alfonso non sta riuscendo più a riconoscere Federica, cambiata repentinamente stando al suo giudizio: “Lei è l’unica persona che non capisco, pensare male di lei mi dispiace”. MaVi lo ha abbracciato e gli ha detto: “Cerca di proteggere te stesso, lasciala andare”. Ma D’Apice non sta capendo perché Fede cambi più volta idee: “Non è possibile, ora che non è con me vederla mi mette di malumore“.

Mariavittoria ha aggiunto: “Vediamo cosa succede, se è destino è destino. Perché non provi a tutelare te stesso?”. E Lorenzo si è rivolto così ad Alfonso: “Devi volerti bene”.