“Ma è proprio lui?”. Isola dei Famosi, spunta l’ospite speciale al party di fine produzione. Si sa, al termine di un programma si fa una super festa con tutti i partecipanti, chi lavora dietro le quinte e chi davanti. Tutti insieme si mangia e si beve e sopratutto si scherza la stagione che è andata. In questo caso e solo per l’Isola dei Famosi, in cui molti partecipanti sono naufraghi su un’Isola dall’alta parte del mondo, non tutti erano presenti la sera della finalissima.

>> “Vergogna”. Isola dei Famosi 2024, vince Aras ma divampa la polemica: critiche dal pubblico

Neanche il vincitore Aras, o Edoardo Franco o Stoppa. I ragazzi sono adesso in viaggio per l’Italia, ma ieri sera si è consumato il super party, seppur senza di loro. Tra gli altri assenti, per motivi diametralmente opposti, naufraghi come Joe Bastianich (che sembra sia a New York), Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e neanche a nominarlo: Francesco Benigno.





“Ma è lui?”. Isola dei Famosi, spunta l’ospite speciale al party

Se gli altri sono stati invitati, probabilmente lui è stato proprio bandito da quello studio. Ma andiamo invece a vedere chi c’era e chi è questo super ospite che nessuno si aspettava. Al party erano presenti Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali. Ma attenzione, perché alla festa de L’Isola dei Famosi c’era anche un ospite davvero interessante dal punto di vista gossip.

Vicino alla famosa opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis, c’era lui: Angelo Madonia. Si sa, i rumors in questi giorni parlano di loro come una coppia affermata e questi scatti starebbero dimostrando proprio che queste voci sono reali. Il ballerino di Ballando con le Stelle è uscito fuori, a sorpresa, nelle storie Instagram di Matilde Brandi, che da quando ha ripreso in mano al telefono testimonia ogni secondo.

Direttamente dalle storie di Matilde Brandi al party dell'Isola dei Famosi pic.twitter.com/DgkzohhSjT — Anna Mobene (@annamobenesi) June 6, 2024

Direttamente dalle storie di Matilde Brandi al party dell'Isola dei Famosi parte 2 pic.twitter.com/eCXTQL81eN — Anna Mobene (@annamobenesi) June 6, 2024

Direttamente dalle storie di Matilde Brandi al party dell'Isola dei Famosi parte 3 pic.twitter.com/rd9YbdX4dy — Anna Mobene (@annamobenesi) June 6, 2024

I due hanno persino ballato una piccola coreografia di Dirty Dancing. Insomma, quelli che parlano di “uscite di coppia come due innamorati” potrebbero aver dannatamente ragione. Chissà se nei prossimi giorni riusciremo a vedere chissà, anche un bacio.

Leggi anche: “Non me l’aspettavo”. Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa in lacrime: uno choc alla finale