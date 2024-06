Finale Isola dei Famosi 2024, mercoledì 5 giugno la scoperta sul vincitore. Una puntata piena di colpi di scena e televoti a raffica, l’ultima di Vladimir Luxuria, che alla fine ha visto il trionfo di Aras Senol. L’attore di Terra amara, ma anche modello ed ex nuotatore classe 1993, si è imposto sui finalisti rimasti battendoli uno dopo l’altro. Prima Edoardo Franco, poi la contessa Alvina.

E sono rimasti tre uomini: Aras e i due favoriti, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. I naufraghi si sono sfidati in una prova che a sorpresa è stata vinta dal ballerino e gli altri due sono finiti al televoto flash che è durato pochissimo. Il pubblico ha scelto di ‘fare fuori’ l’ex inviato di Striscia la Notizia con queste le percentuali dopo la domanda “chi vuoi eliminare”: Edoardo 68% e Aras 32%.

Finale Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa: “Non me l’aspettavo”

E così Edoardo Stoppa, che sin dall’inizio del reality show di Canale 5 era dato per favorito dagli scommettitori, si è dovuto accontentare del terzo posto. Medaglia d’argento per Samuel Peron e trionfo di Aras Senol, come abbiamo detto. Ma tornando a Stoppa c’è da dire che la sorpresa è stata enorme.

L’ex inviato di Striscia la notizia è stato praticamente il naufrago perfetto sotto tutti i punti di vista ma alla fine ha dovuto abbandonare il gioco a un passo dalla vittoria. E non ha nascosto la delusione e l’amarezza per come è andata a finire questa avventura in Honduras, anche se durante la diretta ha potuto riabbracciare la moglie e salutare i figli.

"La cosa più importante è avere la coscienza di aver fatto un buon lavoro!"

“Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo”, ha detto dopo il verdetto del televoto. E ancora, tra le lacrime: “Ho dato tutto me stesso, mi sono massacrato facendo prove con ragazzetti di trent’anni più giovani di me, ma soprattutto ho fatto vedere come sono con la famiglia, nella vita e nel lavoro”.