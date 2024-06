Ora il pubblico di Maria De Filippi aspetta con ansia il 27 giugno, data di inizio della nuova edizione di Temptation Island 24. Quest’anno andrà in onda di giovedì il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: le coppie che vogliono mettere in gioco le proprie relazioni sono già state presentate tramite i profili social del programma, non resta che aspettare una manciata di giorni. Ciò nonostante resta altissima la curiosità sui protagonisti di Uomini e Donne.

Anche grazie ai social e alle interviste rilasciate dopo la fine delle registrazioni, i telespettatori seguono ogni mossa dei volti del parterre e del trono classico ma allo stesso tempo vogliono sapere chi di loro ritroveranno in studio. Come ogni anno, Maria De Filippi tornerà a registrare le puntate della nuova stagione a fine agosto e per la metà di settembre è in programma la messa in onda.

Leggi anche: “Vuole solo Ida Platano”. Uomini e Donne, il colpo di scena: si espone pubblicamente





UeD, nome certo per la prossima stagione

Gli ascolti della passata stagione sono stati ottimi: la conduttrice è riuscita a trionfare nel daytime di Canale 5 conquistando una media complessiva di oltre 2,6 milioni di fedelissimi spettatori e picchi di share che hanno raggiunto la soglia del 28%. Anche per questo motivo è fuori discussione il ritorno di Uomini e Donne in tv.

Ma i protagonisti? La scelta dei tronisti della prossima edizione avverrà nel corso dei prossimi mesi, quando la redazione procederà con la valutazione dei nuovi volti che entreranno a far parte del cast del trono classico. Sul trono over, invece, una riconferma appare più che certa, si legge sul sito Blasting News.

Quella di Gemma Galgani, la dama torinese ormai storica a Uomini e Donne. Presente nel cast da più di un decennio, continuerà a sedere nel parterre per conoscere nuovi cavalieri. Ida Platano, invece, dopo l’esperienza da tronista potrebbe non essere presente nella prima parte della stagione ma non è escluso un suo rientro in corsa’, durante la lunga stagione del programma.