Colpo di scena a Uomini e Donne: nello studio di Maria De Filippi è scoccata la vera scintilla tra i protagonisti del trono over che si frequentano da poco più di un mese. E sono rimasti tutti a bocca aperta, soprattutto dopo l’anello con cui lui l’ha sorpresa al centro del palco. Nemmeno a dirlo, la nuova coppia ha salutato tutti per viversi l’amore fuori.

Ballo d’ordinanza e saluti della conduttrice e degli opinionisti. Ma, visto che come dicevamo si è trattato di un vero colpo di scena, Giani Sperti non ha resistito tanto è stato lo stupore: “È stato inaspettato, sono belli. Hanno riempito lo studio di emozioni. Complimenti”, ha commentato la spalla storica di Tina Cipollari.

UeD, anello e via insieme: la nuova coppia stupisce tutti

E così la puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 ha visto la bella uscita di scena di William e Manuela, i due ormai ex protagonisti del parterre over. Hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa, a fine ottobre, ma tra loro è stato subito colpo di fulmine.

Dopo la prima uscita, infatti, dama e cavaliere non si sono più separati e ora lui ha chiesto a Manuela di lasciare insieme il programma. “La prima volta che abbiamo ballato era il 28 ottobre, è passato un mese – le parole di William – Sono emozionato perché ci siamo trovati subito bene e non ci siamo più lasciati. Lei mi ha fatto una sorpresa bellissima da me ad Agropoli. Spero che i miei amici del parterre trovino una persona speciale come Manuela. È una donna vera con tanti contenuti, principi. Mi ha dato tanto e subito”.

Al centro dello studio è poi entrato un tavolino con una scatola rossa e un mazzo di rose. All’interno della scatola tutte le loro foto ma anche una scatola luminosa con dentro un anello. Manuela si è emozionata prima di abbracciarlo e baciarlo. Per loro è partita la canzone “Senza fiato dei Negramaro” e, dopo il ballo, la nuova coppia ha lasciato Uomini e Donne insieme.