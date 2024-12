Poco più di un mese fa avevano lasciato lo studio di Uomini e Donne, sembrava l’inizio di una storia d’amore e invece il sogno sembra essersi già interrotto, a prendere la decisione sarebbe stato lui. A darne notizia è il super esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che in una storia racconta come tra i due sia in atto una profonda crisi. In realtà la coppia non aveva lasciato lo studio in maniera autonoma, era stata Maria De Filippi a spingerli (per così dire) fuori, convinta che fosse meglio per loro viversi lontani dalle telecamere.

>> “Mi sono innamorato, esco”. Clamoroso Uomini e Donne, il cavaliere lascia all’ improvviso: per lei ha chiuso con tutte le altre

E ancora a spingere i due ad abbandonare lo studio erano stati anche Tina Cipollari e Gianni Speri convinti che entrambi non volessero andare via per rimanere il più possibile all’interno del programma. “Per me oggi sono una coppia, perché se lei lo difende a spada tratta vuol dire che ha una grande fiducia in lui”, spiegava proprio Tina.





Uomini e Donne, titoli di coda per Vincenzo e Ilaria?

Ilaria e Vincenzo avevano lasciato lo studio (a questo punto c’è da chiedersi se torneranno). Proprio lei aveva avuto un duro scontro con la produzione. Punto di scontro era stata Barbara De Santis, secondo Ilaria tutelata dagli autori diversamente da quanto successo con loro. Spiegava: “Tina, in silenzio, appoggiandola in tutti i modi, ha lasciato capire che la signora Barbara può dire quello che vuole, decidere quello che vuole”.

“Questa è stata la cosa che mi ha dato più noia di tutte. Sono 8 anni che Barbara dice “esco, me ne vado” e poi non se ne va mai. A parte il rapporto mio con Barbara, non si può secondo me tenere una persona che si permette di fare determinate accuse. Mandarci via è stata una forma di tutela nei suoi confronti! Non merita di stare su quella sedia quella donna”.

“Io avevo chiesto, visto che sono stata a casa sua e ho visto la sua famiglia e la sua vita, avevo piacere che anche lui vedesse il mio contesto, dove vivo, quello che faccio. Anche perché in 3 settimane non è che riesci a frequentarti, ti vedi un po’ alla sera. Per cui sì, il sentimento c’era però volevo aspettare ancora un attimo perché non ero pronta ad uscire, in quel modo. Ci dà noia perché siamo stati trattati diversamente dagli altri. Alessio e Prasanna per esempio sono ancora lì, Marcello e Giada”. Ma forse tutti i torni la produzione non li aveva.