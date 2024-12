“Mi sono innamorato, esco”. Clamoroso Uomini e Donne, il cavaliere lascia all’ improvviso: per lei ha chiuso con tutte le altre

“Abbiamo deciso di uscire insieme perché non ha più senso restare”. Con queste parole la coppia ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. Tra di loro è scoccata la scintilla e l’amore è divampato. Una bella notizia dopo che, nelle ore scorse, Alessio Pecorelli e Mario Cusitore hanno salutato il programma. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 2 al 6 dicembre 2024 rivelano che ci sarà anche l’uscita di scena di Gianmarco Meo.

A rilanciare l’indiscrezione è il sito BlastingNews che racconta con dovizia di particolari cosa sta succedendo all’interno del programma. Ma per tanti che lasciano a mani vuote (Alessio non è stato preso a buone parole da Maria De Filippi), c’è anche chi trova l’amore.





Uomini e Donne, William e Manuela lasciano insieme il programma

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, William e Manuela abbandoneranno la trasmissione dopo aver iniziato a frequentarsi. La loro relazione è iniziata da poche settimane. In base a quanto andato in onda nel mese di novembre, William ha interrotto una conoscenza con Ilaria e Margherita per lei.

È la seconda volta che succedere. Anche Mario Verona, mesi fa, aveva preso la stessa decisione. “Non sono più nel programma perché sto conoscendo Giovanna, una delle corteggiatrici del classico!”, aveva rivelato l’ex cavaliere. “Mi piaceva Giovanna, era tra le corteggiatrici e ora ci stiamo conoscendo fuori dal programma”. Giovanna era una delle corteggiatrici di Michele e Alessio.

Entrato un anno fa, Mario Verona aveva fatto parlare soprattutto per la sua storia con Milena Parisi con la quale l’amore sembrava essere sbocciato. Invece le cose erano andate diversamente. A quindici giorni dalla fine del programma, lo scorso maggio, era arriva la notizia del loro addio definitivo. A dare la notizia era stata la diretta interessata.