Ci sono due nuovi amanti nella casa del Grande Fratello. Dalla casa più spiata d’Italia arrivano scene piccanti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La passione li ha travolti durante la notte, e i due concorrenti non hanno potuto trattenersi. Baci, abbracci, sospiri: in poche ore le immagini che li ritraggono avvinghiati sotto le lenzuola sono diventate virali. Le telecamere a infrarossi posizionate nelle camere da letto hanno registrato ogni momento.

La notte di passione ha lasciato il pubblico spiazzato, soprattutto perché finora non c’erano stati segnali che i due inquilini potessero finire a letto insieme. Tutt’altro. Questo elemento di sorpresa ha aumentato la curiosità dei fan, che ora si interrogano: si è trattato di una semplice notte di passione o è l’inizio di una relazione più stabile? I due protagonisti hanno tentato di tutto per non essere scoperti. “Parlano sottovoce per non farsi sentire”, ha osservato un utente su X. Ma naturalmente sono stati “sgamati”. Resta ora da capire come reagiranno gli altri concorrenti, visto che entrambi avevano instaurato rapporti più o meno stretti di amicizia con altri inquilini.

“Hai capito questi due…”. Grande Fratello, alla fine esplode la passione: non si sono trattenuti

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice protagonisti al Grande Fratello di una notte di passione. Sembra proprio che la bella concorrente arrivata da Trento abbia ceduto al corteggiamento del giovane napoletano. Le immagini mostrano coccole e carezze sotto le lenzuola: “Chiara e Alfonso in love”, scrive un fan su X. “Le mani vanno giù”, commenta un altro, analizzando i filmati. E ancora: “Scintille”. Tra i due si percepisce un livello di intimità piuttosto alto.

Erano giorni che Alfonso cercava di conquistare il cuore di Chiara, ma finora aveva collezionato solo una serie di rifiuti. L’ultimo, in giardino, qualche giorno fa, quando Chiara gli aveva detto: “Sono convinta e ferma nella mia decisione. Non mi è piaciuto niente di tutta questa situazione. Voglio tranquillità. Io ci tengo a te come persona: sei stato un punto di riferimento qui dentro, e mi dispiacerebbe se ci allontanassimo”.

Inoltre, i due avevano avuto una discussione dopo la puntata di giovedì scorso. Durante la catena di salvataggio, con cui si decideva chi mandare in nomination, Alfonso aveva preferito salvare Javier Martinez al posto di Chiara. Questa scelta l’aveva profondamente ferita. Ma, come il pubblico sa bene, il Grande Fratello è sempre pieno di sorprese.