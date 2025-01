Il venerdì sera su Canale 5 l’appuntamento è con Gerry Scotti e i concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Senior 2025“, il talent show musicaleche celebra le voci over 45. Il programma è da poco tornato in onda con dodici nuovi aspiranti cantanti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30mila euro. Il 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata e la vittoria se l’è aggiudicata Alessandro Rea.

Ma tra i protagonisti della nuova stagione c’è anche Giorgio Zuccolo, 70 enne di Thiene che ha conquistato subito giuria, pubblico e capitani. Il debutto è arrivato sulle note di Who wants to live forever dei Queen e non è esagerato dire che l’ex tecnico commerciale ha commosso tutto lo studio, pubblico e giuria.

Io Canto Senior, chi è Giorgio Zuccolo

Quando Gerry Scotti ha presentato Giorgio si è lasciato scappare: “Sembra il classico uomo tranquillo, ma dentro ha un’anima rock”. E infatti sono bastate le prime note che tutti i giudici, da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti fino a Claudio Amendola, sono rimasti a bocca aperta. “Hai una voce incredibile, sei straordinario”, ha commentato Rovazzi.

“Mi sono commossa”, le parole di Iva che gli ha poi dato il massimo dei punti. Dopo la prima puntata anche il sindaco di Thiene Giampi MIchelusi sui social ha espresso tutto il suo orgoglio per il concittadino: “Ci ha regalato un’emozione unica. Thiene è orgogliosa di te!”. Nella seconda, quella di venerdì 17, Giorgio ha ricevuto una sorpresa prima dell’esibizione da parte del genero.

Esibizione che ancora una volta ha colpito nel segno: si è lanciato, con successo, in Highway to hell degli AC/DC. Ma chi è Giorgio Zuccolo di Io Canto Senior? In realtà non è nuovo al mondo della musica. Come riporta il sito Il Sussidiario, il suo nome è conosciuto nell’ambiente musicale e degli addetti ai lavori perché è la voce de “L’Altro mondo”, un band rock che ha mosso i primi passi negli anni ’70 nel mondo della musica hard rock. Ora invece “gioca da solo” e a Io Canto Senior se la sta cavando egregiamente.