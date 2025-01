“È un dolore immenso”. Addio all’attore e volto della tv, la notizia della morte improvvisa lascia tutti di ghiaccio

Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa dell’attore e personaggio tv. “La sua prematura scomparsa lascerà vuoti incolmabili nelle vite di tutti coloro che lo conoscevano. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente rispetto e riservatezza per la famiglia, gli amici e i colleghi di Paul. Al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia dell’attore.

Lo scorso anno l’attore aveva annunciato la scomparsa dell’amica e collega Frankie Hough, morta in un terribile incidente stradale mentre si trovava in auto insieme a due figli e alla nipote. L’attrice era incinta ed era stato l’amico a condividere con i suoi fa la terribile notizia della sua scomparsa. “Stava guidando sulla M66 quando un’auto deve essersi schiantata contro di loro. Questa meravigliosa attrice ha interpretato il personaggio di ‘Jess’ al mio fianco per quasi 4 anni in @hollyoaksofficial il suo vero nome è Frankie Hough e l’ho adorata. Io mi sento così perso in questo momento. #RIPFranki”, aveva scritto l’attore.





Paul Danan, morto l’attore e volto della tv: aveva 46 anni

A un anno di distanza la stessa sorte è toccata a lui. Paul Danan, attore e conduttore televisivo noto soprattutto per il ruolo di Sol Patrick nella soap opera per ragazzi “Hollyoaks”. L’attore, che ha conquistato il pubblico tra il 1997 e il 2001, si è spento all’età di 46 anni. La notizia è stata ufficializzata dall’agenzia che lo rappresentava, Independent Creative Management, attraverso un toccante comunicato.

“È con grande dolore che condividiamo la tragica notizia della scomparsa di Paul Danan. Conosciuto per la sua presenza televisiva, il suo eccezionale talento e la sua incrollabile gentilezza, Paul era un faro di luce per molti. La sua prematura dipartita lascerà vuoti insostituibili nella vita di tutti coloro che lo conoscevano”, recita il comunicato. La società ha chiesto rispetto e privacy per la famiglia e gli amici in questo momento difficile. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche.

La morte di Danan arriva in un periodo già complesso per l’attore. L’interprete di “Hollyoaks” sarebbe dovuto comparire giovedì 16 gennaio davanti al tribunale di Warrington per rispondere alle accuse di possesso di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e cannabis. Nel mese di ottobre, inoltre, era stato accusato di guida sotto l’influenza di droghe. Nonostante queste vicende personali, il talento e il carisma di Danan lo hanno reso un personaggio amato dal pubblico.

Danan si trasferì successivamente a Los Angeles per inseguire il sogno hollywoodiano. “Ma ho cercato di fare festa e di fare bene, e non puoi diventare una star di Hollywood se fai anche festa”, aveva confessato lo scorso anno alla BBC Radio Bristol. Tornato in patria senza ottenere grandi successi a Hollywood, Danan si reinventò partecipando a diversi reality show, tra cui “Celebrity Love Island” (2005 e 2006) e “Celebrity Big Brother” (2017), e conducendo programmi sulle principali reti britanniche.

Paul Danan ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo britannico, grazie alla sua versatilità artistica e alla capacità di coinvolgere il pubblico, sia come attore che come presentatore.