Si è subito tornati su un argomento caldo lunedì sera, durante la puntata del Grande Fratello: la confidenza che pochi giorni fa Alfonso D’Apice ha fatto a Javier Martinez a sua volta svelata da MariaVittoria Minghetti: “Il giorno che siamo usciti fuori dalla casa per fare le foto, quando siamo rientrati lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con Tommaso. Sì, che si sente in dovere per una cosa di lui, quella cosa, la sai anche tu?”.

Javier aveva allora spiegato all’amico che anche lui è a conoscenza di questo presunto segreto che riguarderebbe l’idraulico ma anche consigliato di non dirlo a nessuno. Dimenticava forse le telecamere e così alla prima diretta disponibile Signorini ha voluto vederci chiaro e ha mostrato a Mavi le immagini in cui Alfonso parlava con Javier proprio di questo segreto.

GF, Mavi e Alfonso: cosa è successo durante la pubblicità

“Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio”, la risposta lapidaria di Mavi. Ma durante la pubblicità si è avvicinata ad Alfonso per parlare, sottovoce ovviamente di quando successo. Lui ha cercato di rassicurarla.

“Io non l’ho detta quella cosa che mi hai detto tu di lui. Javi mi chiedeva perché non ci provavo con te e io gli ho spiegato che era inutile, perché tu non avresti mai lasciato Tommaso vista anche quella cosa sua… Poi erano le 5 del mattino, i momenti in cui si parla di più. Io nemmeno ad Javier ho detto quella cosa, ma Javier mi ha detto che la sapeva e che era stato proprio Tommaso a dirgliela”.

NON NEGA DI AVERGLIELO DETTO

VOGLIAMO SAPERE IL MOTIVO PER CUI LEI SI SENTE OBBLIGATA A STARE CON TOMMASO E LI DENTRO NON LO PUO LASCIARE

INOLTRE DA NOTARE QUANDO LUI GLI DICE CHE HA DETTO AD JAVI CHE ERA IMPOSSIBILE PROVARCI CON LEI #mavonso #tommavi pic.twitter.com/A2TWHiedEI — 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 – 𝗦𝗜𝗠𝗨𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗡𝗢𝗡 (@quelladelleship) December 31, 2024

MariaVittoria un po’ scossa ha risposto: “Ti credo che non l’hai detta, ma Tommaso però si è sentito tradito da me adesso. Perché sa che io ti ho detto quella cosa. Però stai tranquillo che risolvo”. Quindi un “segreto” c’è ma forse se nessuno ne parla apertamente è perché ha a che fare con situazioni private di Tommaso o di persone a lui vicine. Ma come succede spesso in questi casi, e come si capisce dai post su questa conversazione privata durante la pubblicità, il pubblico ora vuole sapere la verità.