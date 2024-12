Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Jovanotti ha raccontato numerosi episodi legati sia alla sua vita professionale che privata, durante l’ultima puntata del programma, andata in onda il 17 dicembre su Rai 2. Il cantante ha aperto il suo cuore, parlando di momenti difficili e di recupero. “Esco da un anno difficile, di recupero fisico. Per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo”, ha spiegato Lorenzo, riferendosi all’incidente in bicicletta che ha avuto un anno e mezzo fa a Santo Domingo, e alla lunga riabilitazione che sta seguendo.

Francesca Fagnani gli ha chiesto come si fosse sentito dopo l’incidente. “Disorientato completamente. Avevo perso i miei colori – risponde – avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”, ha spiegato con sincerità.

“Una donna come te…”. Belve, l’ospite si spinge oltre con Francesca Fagnani: gelo in studio





Belve, Jovanotti ricorda la tragica morte del fratello Umberto

Nel corso della stessa intervista, Jovanotti ha parlato anche delle critiche che ha ricevuto nel corso della sua carriera. “Non mi disturbavano, anzi mi caricavano”, ha detto con una risata. Ha anche affrontato un tema doloroso, parlando della depressione della madre. “Lei ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere: c’è riuscito?”, ha chiesto Fagnani. “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere – ha risposto lui – Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto”.

Fagnani ha poi chiesto se ci fosse un ricordo della madre che lo commuovesse, e Jovanotti ha raccontato: “Sì. Quando è morto mio fratello, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere“, continuando, “per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe”.

Parlando del tragico incidente aereo che ha causato la morte del fratello, Jovanotti ha rivelato di conservare ancora la sua Bibbia, che il fratello aveva sottolineato in alcuni punti. “La prima volta che ho aperto questa Bibbia ho trovato una frase sottolineata del libro di Giosuè che dice ‘Sii forte e risoluto’. E io quella cosa lì me la dico tutti i giorni”, ha raccontato con voce rotta dalla commozione.