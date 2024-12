Stasera su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani dove ogni settimana vengono intervistati personaggi del mondo dello spettacolo. Nelle prime stagioni prevedeva la presenza di due ospiti intervistati, a puntata, con qualche eccezione. Inoltre gli ospiti erano prevalentemente donne, con qualche “quota azzurra”. Al termine della quinta e settima edizione, è andata in onda una puntata speciale, dal titolo Belve – Cult, ripercorrendo il meglio dalle varie interviste trasmesse.

>> “Senza rispetto”. Grande Fratello, Shaila e Lorenzo choc davanti a Javier ed Helena

Col passaggio alla prima serata le interviste sono passate a tre o quattro a serata, intervallate da alcune apparizioni di ospiti e filmati di corredo; inoltre il rapporto tra uomini e donne si è assestato verso una parità.





Belve, Taylor Mega provoca Francesca Fagnani

Tra gli ospiti della puntata di stasera, 17 dicembre, c’è Taylor Mega che ha parlato, tra le altre cose, della storia con Fedez: “Cosa ha da dire sulla relazione con Fedez che all’epoca era ancora sposato con Chiara Ferragni?”, ha incalzato la Fagnani. Taylor Mega ha allora alzato le braccia: “Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”.

“No no, non ero invidiosa di Chiara Ferragni” – ha continuato per rispondere alla domanda provocatoria della conduttrice “Ha partecipato al dissing perché era invidiosa di Ferragni o perché doveva vendicarsi con Tony Effe?” – “Da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa “. Poi ha parlato anche delle sue trasgressioni

“A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica”. Dopo qualche secondo di silenzio le avance, tra il serio e l’ironico, a Fagnani: “Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami“, le parole. In studio è calato il gelo. Poi Taylor Mega ha ripreso a raccontare di un passato doloroso: “Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo. Ora sono pulita da 13 anni”.