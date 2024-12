Continua a tenere banco la vicenda legata a Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle è stato confermato e non ha subito conseguenze, dopo aver abbandonato improvvisamente la diretta due puntate fa. Le critiche nei suoi confronti sono state durissime, ma ora a rompere il silenzio è stata Rossella Erra, che si è soffermata sulla salute dell’uomo.

Soffermandosi dunque sulla situazione legata a Mariotto e al caos intorno a Ballando con le stelle, Rossella Erra ha deciso di sbilanciarsi e di aggiungere dei dettagli allarmanti. Sul suo volto è stata evidente la preoccupazione, quindi sta provando anche a difendere il giurato dalle pesanti accuse e dalle offese che sta subendo da giorni.

Ballando con le stelle e Mariotto, Rossella Erra parla di “problemi di salute”

C’è chi ha parlato di sceneggiata per far rimanere Mariotto a Ballando con le stelle, ma Rossella Erra è parsa molto seria nel programma La volta buona. Da Caterina Balivo ha detto: “Ritengo Ballando con le Stelle una famiglia e se qualcuno della mia famiglia non sta bene o qualcuno della mia famiglia ha bisogno di aiuto, anche se ha commesso qualche cosa che non doveva commettere, cerco di tendergli la mano e cerco di aiutarlo”.

Poi Rossella ha aggiunto dei dettagli, che hanno tirato in ballo anche la salute di Mariotto: “Milly Carlucci ha teso la mano e adesso gli siamo tutti quanti attorno; poi quello che deve fare lui da parte sua spetta a lui e lo dice lui. Adesso la chiudo qua perché non voglio entrare troppo nel merito, ma stiamo parlando di un problema di salute che differisce da un problema comportamentale”. Ma non se l’è sentita di rivelare altri particolari.

Infine, la Erra ha concluso il suo pensiero aggiungendo che “quindi io lo dico sempre, quando si chiede scusa si perdona ma non lo dico io, lo insegna Papa Francesco che dice che scusa e perdono sono inscindibili e quando c’è qualcuno che chiede scusa il perdono è d’obbligo”.