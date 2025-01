Nella puntata del 20 gennaio 2025 del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, è stato annunciato il ripescaggio di sei ex concorrenti: Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Questa decisione ha suscitato diverse reazioni sia all’interno della Casa che tra il pubblico. Tra gli ex concorrenti che non hanno avuto l’opportunità di essere ripescati figurano Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, note come “Le Monsè”.

La loro esclusione ha destato sorpresa, soprattutto considerando le dinamiche e le tensioni che avevano caratterizzato la loro permanenza nella Casa, in particolare gli scontri con le ex ragazze di “Non è la Rai”. Durante la stessa puntata, è emerso un episodio curioso legato a Stefania Orlando. In studio, si è scoperto che un biglietto misterioso, trovato fuori dall’armadio di Luca Calvani e riportante la scritta “fuori dal letto di Jessica”, era stato inviato da Enzo Paolo Turchi.





Quest’ultimo ha ammesso l’errore, perdendo così la possibilità di partecipare al ripescaggio. Tuttavia, non sono emerse informazioni specifiche riguardo a un presunto errore di Stefania Orlando che avrebbe influenzato il 6% dei voti destinati alle Monsè. Le fonti disponibili non riportano dettagli su questo aspetto, lasciando spazio a speculazioni e interpretazioni da parte del pubblico.

Ma chi è Stefania che ha fatto il 6%?😂😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/2hYsjeBboC — Francy (@Francy11412804) January 21, 2025

L’esclusione delle Monsè dal ripescaggio ha generato discussioni tra gli spettatori. Alcuni fan hanno espresso delusione, ritenendo che la loro presenza avrebbe potuto aggiungere ulteriore dinamismo alle dinamiche della Casa. Altri, invece, hanno accolto positivamente la decisione, considerando le tensioni precedenti e le dinamiche già complesse tra i concorrenti.

perchè nessuno parla di come nel televoto del ripescaggio ci sia “stefania 6%” quando non c’era nessuna stefania? (la percentuale vera era delle monsè) urlate al boicottaggio solo quando fa comodo a voi e quando c’entra helena vero? #grandefratello #shailenzo @Codacons pic.twitter.com/Ju3xOFLDP0 — ineverknow (@robmk52273) January 21, 2025

Il ripescaggio nel Grande Fratello ha portato con sé una serie di decisioni che hanno influenzato le dinamiche del gioco e le reazioni del pubblico. L’esclusione delle Monsè e l’episodio legato a Stefania Orlando evidenziano come ogni scelta possa avere ripercussioni significative sia all’interno del reality che nell’opinione degli spettatori. Resta da vedere come queste decisioni influenzeranno il proseguimento del programma e le relazioni tra i concorrenti.

