Nelle ultime ore, mentre i concorrenti della casa del Grande Fratello erano intenti a mangiare e a conversare, è emerso un tema che sembra non abbandonare mai le discussioni tra i partecipanti: Helena Prestes. La modella e influencer brasiliana, che è diventata una delle protagoniste di questa edizione, continua a essere al centro delle chiacchiere, non solo per le sue azioni, ma anche per i suoi comportamenti e le dinamiche che ha creato all’interno della casa.

Non è la prima volta che Helena viene discussa in questi termini. La sua presenza, carismatica e a tratti provocatoria, non passa mai inosservata e anche questa volta ha scatenato una nuova dinamica in casa. Ciò sorprende il pbblico è la frequenza con cui il suo nome salta fuori anche nei momenti più tranquilli, come una semplice conversazione a tavola. Insomma, anche se fuori, la Prestes continua a essere protagonista.

Mariavittoria ripresa dal Grande Fratello tira in ballo il bollitore

il Grande Fratello ha richiamato Mariavittoria per aver violato una delle regole fondamentali della casa: il divieto di fumare all’interno degli spazi comuni. In risposta al richiamo, la giovane concorrente ha cercato di giustificarsi con una battuta provocatoria, chiedendo ironicamente se fosse permesso “tirare un bollitore”, facendo riferimento al comportamento di Helena che poi ha causato la sua eliminazione tramite televoto. Nella discussione, la giovane ha scherzato con Ilaria chiedendo se fosse possibile lanciare un bollitore, ricevendo una risposta affermativa dalla collega. “Sì, puoi”, ha risposto Ilaria, suscitando un’immediata reazione del pubblico.

La frase di Ilaria ha fato infuriare il pubblico perché, durante un confronto acceso con Helena, aveva reagito in modo molto violento, mettendo letteralmente le mani addosso alla concorrente. Mentre alcuni hanno difeso Mariavittoria, accusando il Grande Fratello di essere troppo severo, la maggior parte degli spettatori ha condannato la violenza verbale e fisica manifestata da Ilaria e la continua fissazione del gruppo di parlare di Helena Prestes anche ora che non è più in casa.

Gf: non si fuma in casa

Mv: ma posso tirare un bollitore?



MARIAVITTORIA TE AMO#tommavi https://t.co/gzNW5eEqqK — Alessandra🎀 (@AndraaAless) January 21, 2025

“Ma Ilaria dovrebbe solo starsi zitta, perché Helena avrà tirato il bollitore e (per fortuna) non ha colpito nessuno, lei ha tirato i calci e ha colpito altre persone. Si dovrebbe solo vergognare e continua a parlare”, scrive un utente. “Loro non hanno capito che se non rientrava Helena chiudevano tra tre giorni no?!”, “Tiene a quella vicino che ha letteralmente alzato le mani addosso ad un’altra concorrente ma come esempio le viene sempre e solo il bollitore chissà perché questa amnesia di gruppo nei confronti di Ilaria“, “Mariavittoria soffre così tanto helena.. se è per questo puoi tirare bollitore, alzare le mani contro un’altra persona, chiamare imbecilli e usare insulti verso tutti, puoi andare in bagno e tirare pugni!!! Eee ragazzi.. poi risponde proprio Ilaria”, si legge ancora su X.