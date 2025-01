Paura per una troupe di Pomeriggio 5 aggredita a Vergato, nel bolognese. A raccontare cosa è successo è la Gazzetta di Parma che racconta come: “Una troupe di Mediaset è stata aggredita nel Bolognese. Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, mostra la violenta reazione di un uomo, sospettato come presunto responsabile di atti di stalking nei confronti di Giovanna De Felice”.

“Parrucchiera 44enne che, dopo essersi trasferita da Bologna a Vergato, da tempo viene perseguitata da una persona misteriosa, che le ha già danneggiato casa diverse volte. La donna, che da aprile 2024 vive nel terrore, è intervenuta ieri ai microfoni della trasmissione per raccontare la sua vicenda”.





Pomeriggio Cinque, troupe aggredita a Vergato

“Dopo la diretta, l’inviata Ilaria Dalle Palle ha intercettato l’uomo che, come mostrano le immagini, ha aggredito la troupe, sia verbalmente che fisicamente. Dopo l’aggressione i carabinieri sono intervenuti per attivare per la 44enne il “codice rosso”. Particolarmente forti le immagini in cui si sente la giornalista dire: “No, hey! Tu non devi attaccare! Hey, aiuto! Aiuto! Lascia il microfono…Non spintonare…”.

E poi raccontare: “Siamo appena stati aggrediti e abbiamo quindi chiamato i carabinieri per denunciare il tutto”. Dopo il video è arrivato anche il commento di Myrta Merlino: “Le avete viste queste immagini folli, violento. Tutto è successo ieri pomeriggio dopo la nostra diretta a Vergato in provincia di Bologna”.

La troupe di #Pomeriggio5 aggredita dal presunto stalker pic.twitter.com/BFSNxECFOI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 30, 2025

Sui social sono stati tantissimi i commenti, la stragrande maggioranza è solidale con Myrta Merlino e la sua troupe colpevoli di fare solo onestamente il loro lavoro.