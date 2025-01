“Ah, quindi è lui”. Chi è l’uomo che Fabrizio Corona chiama “tortino”: il ‘rivale’ di Fedez, ex fidanzato di Angelica Montini

Negli ultimi giorni, Fabrizio Corona ha diffuso dettagli inediti slla relazione extraconiugale tra Fedez e Angelica Montini, giovane della Milano bene finita al centro del gossip che sta riempiendo la cronaca rosa di questi giorni. Stando alle rivelazioni di Corona, questa storia sarebbe iniziata nel 2017 e sarebbe continuata anche dopo il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. La scoperta dell’infedeltà da parte dell’influencer sarebbe avvenuta per caso, quando il rapper, durante una telefonata, avrebbe inavvertitamente ammesso la relazione alla moglie.

A oltre un giorno dalla pubblicazione della puntata esplosiva di “Falsissimo”, la rubrica di Fabrizio Corona che ha portato alla luce il legame tra Fedez e Angelica Montini e ha aggiunto ulteriori dettagli sulla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, l’imprenditrice ha deciso di rompere il silenzio e rivelare nuovi retroscena sulla sua storia con il cantante: “Ho scelto il silenzio per proteggere me e la mia famiglia, ma adesso non riesco più a tacere”.

Chiara Ferragni ha spiegato di aver scoperto un’ulteriore verità solo durante il Natale 2024, quando Fedez le avrebbe confessato di avere una relazione con un’altra donna dal 2017 e di aver addirittura pensato di non sposarla a poche ore dal matrimonio: “Si è detto che l’ho cacciato di casa, ma nessuno ha mai detto perché: ho scoperto un tradimento proprio in quei giorni. Solo uno dei tanti, evidentemente. […] Ho vomitato. Ho capito che la mia vita era stata una presa in giro”.

Tra le figure coinvolte in questa vicenda è emerso anche il nome di Romano Bindi, soprannominato “Tortino” da Fabrizio Corona. Bindi è l’ex compagno di Angelica Montini ed è legato all’azienda dolciaria Bindi, famosa per i suoi dessert. La famiglia Bindi vanta una lunga tradizione nel settore, con l’azienda fondata negli anni ’50 da Attilio Bindi, il nonno di Romano. Sull’ex di Angelica si conoscono poche informazioni: il suo profilo Instagram (Romibindz) è privato e lo abbiamo visto solo grazie ad alcune immagini condivise da Fabrizio Corona nella sua trasmissione “Falsissimo”, una parodia di “Verissimo”, pubblicata sul suo canale di YouTube.

Nel suo approfondimento su “Falsissimo”, Corona ha raccontato anche come sarebbe terminata la relazione tra Romano Bindi e Angelica Montini. Sarebbe stato lui a troncare il rapporto dopo aver scoperto il tradimento. “Lei è fidanzata con Tortino. Incominciano, nel circolino, a girare voci e Tortino inizia a sentire qualcosa che non gli torna. Tortino conosce Fabrizio Corona che in una puntata di Gurulandia racconta, storpiando con qualche dettaglio, che Federico ha una donna che frequenta, fidanzata, di cui è innamorato perso. Tortino fa uno più uno e la lascia”.