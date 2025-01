Nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha lanciato nuove indiscrezioni riguardo al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, portando alla luce dettagli che sembrano tratti da una trama di fiction. “E invece è la verità”, le parole di Corona che ha fatto rivelazioni a dir poco scottanti sulla coppia. Secondo l’ex re dei paparazzi, il rapper avrebbe nutrito un sentimento profondo per una giovane imprenditrice milanese, un amore che lo avrebbe accompagnato anche durante la sua relazione con Chiara Ferragni.

Stando a quanto riportato da Corona, sarebbe proprio la giovane la causa principale del malessere che ha colpito Fedez durante la sua partecipazione a Sarà Sanremo, quando il cantante era apparso sul palco smarrito e frastornato accanto a Carlo Conti. Fabizio Corona ha quindi svelato il nome della giovane che avrebbe avuto una relazione parallela con Fedez e cosa è successo a Sanremo. “Due giorni prima, Angelica gli aveva scritto: ‘Mi spiace, ma non provo più lo stesso’. Nonostante le avessi consigliato di non farlo, lei lo ha chiamato lo stesso poco prima che salisse sul palco. Sono rimasti al telefono per mezz’ora”, racconta Corona. Quella telefonata avrebbe avuto un effetto devastante sul cantante.





Fabrizio Corona: Fedez “Ha sempre amato un’altra donna che non è Chiara Ferragni”

Secondo il paparazzo, Fedez, in uno stato di disperazione, lo avrebbe contattato per confessargli di aver ingerito una boccetta di Minias, un potente farmaco sedativo. “Mi ha mandato un messaggio da far leggere ai suoi figli, nel caso gli fosse successo qualcosa”, ha dichiarato Corona. L’intervento tempestivo di un medico, contattato sia da Corona che dalla madre del rapper, avrebbe evitato il peggio. Fabrizio Corona aggiunge che persino Carlo Conti era informato della situazione: “Un altro al suo posto non si sarebbe comportato bene come lui”.

Secondo le dichiarazioni di Corona, Angelica Montini, questo il nome della giovane, è un’imprenditrice di successo proveniente da una famiglia benestante. Dopo aver studiato presso l’Istituto Marangoni, avrebbe deciso di mantenere un basso profilo pubblico riguardo alla relazione con il cantante. Il motivo? “Non lo riteneva all’altezza”, spiega Corona. I due si sarebbero conosciuti prima del 2018, anno in cui Fedez ha sposato Chiara Ferragni. La relazione con Angelica, interrotta solo momentaneamente, sarebbe proseguita in segreto anche dopo il matrimonio.

“Cinque minuti prima di salire sull’altare, Fedez si è chiuso in bagno per telefonare ad Angelica“, continua Corona nel suo racconto, rivelando dettagli intimi della vicenda. Durante quella telefonata, il rapper le avrebbe detto di essere disposto a “lasciare tutto” se solo lei glielo avesse chiesto. La risposta di Angelica? “Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte”.

Questo resoconto, secondo Corona, sarebbe stato confermato dalla stessa Montini attraverso un audio trasmesso da Corona in un contenuto a pagamento su YouTube, in cui la ragazza afferma: “Sì, è vero”. Fabrizio Corona racconta inoltre che Chiara Ferragni avrebbe scoperto la verità su Angelica Montini il giorno successivo alla drammatica serata di Sarà Sanremo. Credendo di parlare con Corona per questioni familiari, Chiara avrebbe invece ricevuto una confessione completa da parte di suo marito. La sua reazione? Un messaggio con scritto: “Tu sei uno str*o di me***a”.