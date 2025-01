Il triangolo nella casa del Grande Fratello continua a incuriosire il pubblico. Stiamo parlando di quello formato da Helena, Javier e Zeudi, che secondo qualcuno sarebbe stato costruito a tavolino per sollevare gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni abbiamo visto che il rapporto tra Zeudi e Javier p sempre più stretto, al punto che potrebbero presto diventare la nuova coppia ufficiale di questa edizione.

Gli ultimi ostacoli sembrano essere legati solo al rapporto che entrambi mantengono con Helena Prestes, che in passato ha avuto un’intesa particolare sia con Zeudi che soprattutto ha confessato di provare dei sentimenti per Javier. Ma la cosa non sembra scalfire la miss Italia, che in queste ore è finita al centro della bufera per una frase sulla sua (ex) amica speciale.

Grande Fratello, pubblico contro Zeudi e la frase choc su Helena

In sala beauty Shaila ha iniziato a inveire contro Helena e a sparlare di lei.

“Shaila verso Helena: “se sei frustrata, ti regalo un viaggio in tibet così vai da monaci e ti rilassi” ZEUDI RIDE. S: “sta qua solo a rompere gli zebedei” ZEUDI: “PER UN UOMO CHE NEANCHE LA VUOLE”. Io non credo di avere più parole”, si legge a corredo del video pubblicato su X. La frase di Zeudi su Helena ha fatto infuriare il pubblico. “Per un uomo che neanche la vuole”, ha detto Zeudi parlando di Javier, che sembrerebbe avere invece un interesse per lei.

I fan di Helena si sono scagliati contro Zeudi. “Ma basta la giustificate ancora? Oh ma se avesse fatto helena sta roba qua? Con il ragazzo che piaceva alla donna che ami, orco cazzo! E sparlare di lei con tutti quelli che la distruggono h24 da mesi? Cos’è l’amore per zeudi di palma eh?”, si legge ancora.

Il pubblico è furioso con Zeudi, la frase detta a Shaila ha mandato in bestia il fandom di Helena: “Mamma mia, ma questa è proprio cattiveria, ma cosa abbiamo visto per un mese..sembra un’altra persona sotto tutti i punti di vista”, scrive un utente su X. E ancora: “Mai piaciuta, ho un sesto senso x le persone cattive”, “Pessima”, “Lo schifo”, “Il prossimo che accosta il nome di Helena a quella ridicola miss….me lo magno! Anche se non mangio carne!”, “La cattiveria di questa ragazza… La falsità.. Fino a ieri voleva Helena….”,

scrivono ancora i fan di Helena sotto al video.