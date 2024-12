Guillermo Mariotto parla per la prima volta della ‘fuga’ da Ballando con le Stelle. Continua a far discutere quanto avvenuto nella diretta di sabato 30 novembre col giurato che a un certo punto, senza spiegazioni, ha abbandonato lo studio. Nelle ultime ore sono state fatte tante ipotesi sull’accaduto. Poi è intervenuto Fabio Canino che, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha dato la sua spiegazione dei fatti.

Il collega di Guillermo Mariotto ha dichiarato: “Non si è sentito bene ed è uscito, ma mentre usciva ha sentito anche la sua azienda dove c’era un problema e quindi è scappato. Ora è a casa, si sta riprendendo, speriamo torni prestissimo”. Tuttavia queste parole non hanno messo fine alle illazioni sul caso. Ora a parlare è lo stesso Guillermo Mariotto

Il retroscena dell’allontanamento di Guillermo Mariotto da Ballando: le sue parole

Guillermo Mariotto avrebbe lasciato lo studio di Ballando perché la sarta responsabile dell’azienda di cui è direttore creativo è stata colta da un malore improvviso e ricoverata d’urgenza in ospedale. Il giurato ha dovuto quindi raggiungere la sede di via Toscana della maison per gestire la preparazione degli abiti destinati a un’importante cerimonia legata a un matrimonio in Arabia Saudita.

Intervistato da Adnkronos mentre si trovava sull’aereo che lo stava portando a Riad, Guillermo Mariotto ha chiarito: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”. Ha quindi respinto ogni accusa di scarsa professionalità: “Non ho mai fatto un’assenza in TV, neanche con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni giurati in passato”.

Il giurato ha poi svelato che c’è stato uno scambio simbolico con il capo autore di Ballando, Giancarlo De Andreis: “Gli ho inviato una canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Lui mi ha risposto con un brano di Renato Zero, La pace sia con te”. Infine Guillermo Mariotto ha aggiunto: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei“. Quest’ultima dichiarazione, in realtà, sembra lasciar intendere che, forse, la stessa conduttrice non abbia preso benissimo la decisione del giurato di lasciare il programma. Intanto, però, Guillermo sarà ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, nel fine settimana.

