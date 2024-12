Come sta davvero Guillermo Mariotto. Lo ha rivelato il collega di giuria Fabio Canino, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“. In tanti sono rimasti sorpresi per quanto avvenuto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Quest’anno il dancing show di Milly Carlucci sta facendo numeri da capogiro, arrivando quasi sempre a battere Tu sì que vales.

In questi giorni ha fatto molto discutere quello che è successo a Guillermo Mariotto sabato scorso. Il giurato di Ballando, infatti, subito dopo l’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte, ha abbandonato lo studio, lasciando tutti senza parole. A far clamore è stato il fatto che neppure Milly ha spiegato cosa fosse accaduto. E così sono iniziate le illazioni fino a quando non è uscito un comunicato ufficiale sulla vicenda.

Fabio Canino dà un aggiornamento su Mariotto, ma la spiegazione non convince

L’ufficio stampa della maison Gattinoni, di cui Guillermo Mariotto è direttore creativo, ha fatto sapere: “Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress accumulato per i tanti impegni di questo periodo”. A dare maggiori informazioni sull’accaduto e sulle reali condizioni del giurato ci ha pensato Fabio Canino, intervenuto a La Volta Buona.

“Non si è sentito bene – ha spiegato Fabio Canino – ed è uscito ma mentre usciva ha sentito anche la sua azienda dove c’era un problema e quindi è scappato. Ora è a casa, si sta riprendendo, speriamo torni prestissimo”. Tuttavia questa spiegazione non ha convinto gli scettici. C’è chi si chiede come mai Guillermo Mariotto si trovi ancora a casa e si stia riprendendo?

E poi, su ultimenotizieflash leggiamo: “gli abiti di alta moda da terminare perché qualcuno della sua azienda era finito in ospedale…”. Intanto c’è chi commenta: “Ha lasciato la diretta e la produzione ovviamente non l’ha trattenuto… certo ci mancherebbe se non ti senti bene”. E poi c’è chi ipotizza: “Davvero non sta bene o sta riflettendo sul suo futuro a Ballando con le Stelle? Possibile che lui che punge sempre tutti nel suo ruolo di giudice si sia risentito in modo così esagerato per un richiamo da parte della produzione?”. Probabilmente nelle prossime ore ne sapremo di più. Ma intanto il mistero rimane.

