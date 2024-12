Un imprevisto ha sconvolto la semifinale di Ballando con le Stelle, quando, nel corso della puntata, Guillermo Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio dopo l’esibizione di Amanda Lear come “ballerina per una notte”. Il gesto ha lasciato senza parole il pubblico, i concorrenti e gli altri giurati, con Selvaggia Lucarelli che ha cercato invano di fermarlo. La sua partenza ha subito scatenato reazioni sui social, dove molti si sono chiesti il motivo dell’assenza improvvisa del giudice.

A suscitare ulteriore sorpresa e delusione è stato il comportamento di Milly Carlucci, che, pur trovandosi al centro della scena, non ha fornito alcuna spiegazione sul gesto di Mariotto. Questo ha alimentato il malcontento tra il pubblico, che ha criticato la conduttrice per il silenzio in un momento tanto delicato. Nonostante la gravità della situazione, Milly Carlucci non ha commentato l’accaduto, né ha dato alcuna giustificazione ufficiale, aumentando la confusione tra i telespettatori.

Leggi anche: “È stato molto male”. Dramma Luca Barbareschi, confessione e lacrime a Ballando con le stelle







Ufficio stampa chiarisce il mistero sull’addio di Mariotto da Ballando con le stelle

Il colpo di scena ha assunto contorni ancora più complessi quando la produzione ha deciso di annullare i voti di Mariotto, al fine di evitare squilibri nella gara. Questa decisione ha riguardato la prima coppia in gara, provocando disorientamento tra i concorrenti e nel pubblico. La scena della poltrona vuota di Mariotto ha accompagnato il programma fino alla fine della puntata, intorno all’1:30 di notte, creando un’atmosfera di incertezza che ha messo ulteriormente in difficoltà Milly Carlucci, già alle prese con un altro episodio problematico legato a Angelo Madonia.

Nel frattempo, la domanda che ha tenuto banco è: dove si trovava Mariotto? La risposta è arrivata grazie a un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle, che ha mostrato il giudice, cappotto in mano, dirigersi nel backstage verso Amanda Lear e gli altri ballerini, dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico. Ma nonostante questo, la situazione non si è chiarita del tutto, fino a quando non è intervenuto l’ufficio stampa di Mariotto, per fare finalmente luce su quanto accaduto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, l’ufficio stampa della maison Gattinoni, di cui Mariotto è il direttore creativo, ha spiegato che il giudice si è allontanato dallo studio per motivi di salute, causati dallo stress derivante dai suoi numerosi impegni professionali. “Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress accumulato per i tanti impegni di questo periodo”, ha dichiarato l’ufficio stampa.

In un’intervista, anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fornito un’ulteriore spiegazione. Secondo quanto riferito da Alessi, Mariotto avrebbe abbandonato lo studio per motivi lavorativi legati all’atelier Gattinoni. In particolare, uno dei membri dell’atelier era stato ricoverato in ospedale, e Mariotto si sarebbe recato prima in ospedale a trovarla e poi in atelier per completare un’importante consegna: “Gli abiti dovevano andare in Arabia Saudita.

E' LA PRIMA VOLTA CHE IN 20 ANNI DI #BallandoConLeStelle: IL SOSTITUTO DI UN BALLERINO SI INFORTUNA, UNA COPPIA AL RIPESCAGGIO SI RITIRA, IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO DEL BALLERINO E' IL BALLERINO RITIRATO AL RIPESCAGGIO, MARIOTTO SCAPPA DALL'AUDITORIUM.pic.twitter.com/yMy4aPojEF — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 30, 2024

Mariotto ha ultimato il lavoro e consegnato i 17 abiti necessari per un cliente saudita“, ha spiegato Alessi. Questo lavoro, che riguardava abiti di alta moda dal valore molto elevato, avrebbe richiesto la sua presenza urgente. Alla fine, la vicenda si è chiarita, ma la fuga improvvisa di Mariotto e la mancanza di comunicazione ufficiale da parte di Milly Carlucci hanno generato un’ondata di polemiche, lasciando molti telespettatori perplessi e insoddisfatti.