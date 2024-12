C’è ancora tanto mistero intorno a Guillermo Mariotto e al suo abbandono di Ballando con le stelle nel bel mezzo della semifinale, andata in onda sabato 30 novembre. Periodo particolare per Milly Carlucci, che aveva già dovuto fronteggiare l’esclusione di Angelo Madonia e l’infortunio di Samuel Peron. E ora si sta parlando moltissimo del giurato assente.

E si sta vociferando che Guillermo Mariotto possa essere sostituito a Ballando con le stelle. Le indiscrezioni sul suo conto sono state diverse, infatti potrebbe essere uscito dallo studio del programma di Rai 1 per presunti problemi di salute. Anche se si è detto che possa esserci stata una sorta di emergenza lavorativa. Ora il sito Leggo sta provando a fare chiarezza.

Ballando con le stelle, voci sulla sostituzione di Guillermo Maiotto: chi al suo posto

Ballando con le stelle potrebbe rinunciare a Gullermo Mariotto per la parte finale della trasmissione. Non si comprende per quale motivo non ci siano state molte spiegazioni sul motivo del suo abbandono in piena diretta, soprattutto se ci fossero davvero problemi fisici. L’ufficio stampa della maison Gattinoni ha riferito che “Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress legato ai tanti impegni di questo periodo come stilista”.

Invece Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha detto che “una persona dell’atelier Gattinoni è stata ricoverata in ospedale. Guillermo è andato in ospedale e poi in atelier perché dovevano consegnare 17 abiti per un reale saudita. Gli abiti, dal valore di migliaia di euro, dovevano essere ultimati con urgenza per essere spediti in Arabia Saudita”. Ma vediamo ora chi lo sostituirebbe in caso invece di problemi di salute.

Se non dovesse essere presente per la finale, Mariotto potrebbe e ssere sostituito da Amanda Lear o Simone Di Pasquale, stando agli ultimi rumor.