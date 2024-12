Sono passati più di due mesi da quando Ilaria Clemente ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello 2024, dopo aver appreso inaspettatamente di essere incinta del suo fidanzato Daniele. Nei giorni scorsi, l’ex concorrente del reality ha finalmente rivelato il sesso del bambino, che sarà un maschietto. Ora, è arrivato il momento di svelare anche il nome del piccolo. Quale sarà? Ilaria ha optato per un nome davvero particolare.

Nel carosello di immagini, l’ex gieffina appare circondata dai suoi affetti più stretti e dal compagno Daniele, con cui è visibile in un dolce abbraccio in una delle foto. Per l’occasione, Ilaria ha scelto un vestito blu, forse per anticipare che sarebbe stato un maschietto.

Aureliano. La 31enne romana ha scelto di rendere omaggio alle sue origini, chiamando il figlio come l’imperatore romano. “Aspettando Aureliano“, ha scritto Ilaria su Instagram, condividendo un album di foto dalla festa per il “gender reveal” del bambino. Nei commenti, molti dei suoi follower si sono dichiarati sorpresi dalla scelta del nome Aureliano, ma non sono mancati i messaggi di auguri alla coppia.

Era il 3 ottobre quando Ilaria aveva sorpreso tutti al Grande Fratello, rivelando di essere incinta. “Diventerete tutti zii“, aveva detto ai suoi coinquilini, mettendo fine a giorni di voci e speculazioni. Questa notizia, arrivata all’improvviso, aveva spinto Ilaria a lasciare il programma dopo poche settimane. Nonostante la gravidanza fosse del tutto inattesa, la giovane ha sempre manifestato grande felicità per l’arrivo del suo primo figlio.

Oggi, a distanza di due mesi, ha svelato che sarà un maschietto e ha già scelto il nome: Aureliano. Accanto a Ilaria c’è sempre stato Daniele, il suo compagno, conosciuto solo lo scorso luglio. La notizia della gravidanza è quindi stata una sorpresa ancora maggiore, considerando che la coppia si è formata da poco tempo.