Ida Platano, non c’è pace nemmeno fuori da Uomini e Donne. E proprio ora che l’ex tronista sembra aver archiviato il brutto percorso nel dating show. “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato – aveva detto congedandosi – Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne”.

Nonostante i tentativi di Mario Cusitore di riconquistare la sua fiducia, infatti, Ida Platano pare aver messo un punto a questa conoscenza e si sta godendo le vacanze in Liguria in solitaria anche se molte voci parlano di un suo ritorno sicuro in quello studio. La rivedremo a settembre ancora in veste di dama? Chissà, comunque questi rumor non sono stati confermati dalla diretta interessata.

Ida Platano gambe: “Soffro di una patologia”

Che però ha voluto commentare eccome gli ultimi messaggi ricevuti. Si è vista costretta a rispondere ai follower che, ancora una volta, hanno deciso di prenderla in giro per le sue gambe. Più volte in questi anni Ida Platano ha ammesso di avere una sorta di complesso, motivo per cui tende a mostrarle il meno possibile.

“Le caviglie zamponi le copre sempre”, “Lei ha i caviglioni, le gambe sono tutte un pezzo”, le hanno scritto gli hater. L’ex tronista ha ricondiviso questi commenti feroci apparsi sotto una sua foto al mare. Quindi, in una storia successiva, ha voluto parlare in modo più esplicito della questione.

“Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre. Soffro di una patologia e in tutti questi anni, il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi. Le gambe saranno sempre così…grosse”.