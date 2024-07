Uomini e Donne, non per tutte le coppie c’è il lieto fine. Ci sono quelle che festeggiano i ‘mesiversari’ come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, 5 mesi insieme, e quelle che invece si dicono addio. L’ultimo proprio qualche giorno fa, quando è uscita la notizia secondo cui dama e cavaliere abbiano messo la parola fine sulla loro relazione.

Tutti ne parlano ma, va precisato, al momento nessuno dei due ha proferito parola sulle voci e ufficializzato la rottura. Anche per questo motivo questo loro atteggiamento sta generando non pochi sospetti, soprattutto dopo alcune segnalazioni pesanti trapelate sul loro conto.

“Si è lasciata per Temptation Island”

Al centro della questione ci sono Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. Tra i due la relazione pare sia giunta al temine, malgrado sembrassero molto innamorati. I due ex UeD tuttavia si sono trincerati dietro il silenzio, non confermando e non smentendo queste indiscrezioni. Ma ecco inserirsi Amedeo Venza, che ha sganciato una bomba sui due protagonisti.

Quasi due mesi fa, l’esperto di gossip aveva rivelato come un’ex dama stesse facendo di tutto pur di entrare nel cast di Temptation Island in coppia con il suo lui. Nel caso in cui non avesse ricevuto la chiamata, avrebbe provveduto ad interrompere la relazione perché non interessata realmente a lui. E ora ha tirato fuori il nome di Maura.

Stando a quanto emerso, la donna avrebbe inscenato la relazione con Gianluca solamente per formare una coppia, che sarebbe potuta essere una delle potenziali candidate per Temptation Island. Ma nel momento in cui non sono stati convocati, lei avrebbe dato seguito alle sue intenzioni, quindi lasciato il fidanzato. Non solo. Pare che si sia già messa in comunicazione con la redazione di Uomini e Donne per informarli della rottura con Gianluca per poter tornare a settembre. Ma pare che l’abbia ignorata…