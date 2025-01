“Perché ho smesso”. Malena choc da Monica Setta, l’inaspettata confessione dopo addio al cinema a luci rosse

Dopo quasi otto anni nel settore, con numerose partecipazioni a film e scene, Malena ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale. La notizia, diffusa lo scorso dicembre, ha generato molte discussioni. Anche Rocco Siffredi ha commentato la vicenda, suggerendo quale potrebbe essere la ragione dietro questa drastica scelta e rivelando che la 42enne non risponde più alle sue chiamate.

Ieri, Malena è stata ospite di Monica Setta nel programma Storie di Donne al Bivio, dove ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua nuova vita, dopo aver chiuso con il suo precedente lavoro. Durante il programma, dopo una pausa pubblicitaria, Monica Setta ha rivelato: “Tu prima in privato mi hai detto ‘ma io quasi, quasi andrei in convento’“. Malena ha spiegato che, effettivamente, ha considerato seriamente questa possibilità e ha aggiunto di vivere un periodo di castità.

Malena ospite da Monica Setta: “Ho pensato al convento”

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Malena ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal mondo del porno, esprimendo il suo rimorso per le decisioni prese in passato. Ha dichiarato: “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”. Ha inoltre confidato di aver trovato un sostegno importante nella fede, che l’ha aiutata ad affrontare momenti difficili, come la malattia della madre.

Questo nuovo percorso spirituale le ha offerto una prospettiva diversa, spingendola a ripensare alle scelte compiute nel corso della sua vita. Dopo la pubblicità, Monica Setta ha detto: “Tu prima in privato mi hai detto ‘ma io quasi, quasi andrei in convento’“. Malena ha quindi detto di aver pensato al convento. “Andare in convento? Sì, a volte lo penso e non lo dico per provocazione, forse per protezione dal mondo esterno. In questo momento non so quale sia il posto migliore per me. Per quanto riguarda il convento io non escludo nulla nella mia vita. Soprattutto perché a me è venuta meno la figura dell’uomo. Ho una sfiducia così totale. Il mio rapporto con la fede? C’è sempre stato”, ha detto Malena.



“Il mio sogno per il 2025? Tornare vergine purtroppo è quasi impossibile. Però se potessi cambiare pelle e tornare indietro farei il contrario di quello che ho fatto, come per avere la sensazione di non essere mai stata toccata da nessuno. So che è una cosa molto forte. Perché è come per riacquistare la mia purezza. Mi sono in parte pentita di certe scelte, perché non pensavo che questa cosa non entrasse così in profondità nella mia persona.Credevo che restasse solo lavoro e invece ha preso anche il resto. Vorrei una vita molto diversa, a casa tranquilla e casta, con la mia purezza. Se sono casta da un po’? Devo dire che io preferisco restare intoccata e apprezzo più me stessa in questa maniera. Io penso che la fede esista, c’è ed è in me davvero”, ha detto l’ex attrice a Monica Setta.