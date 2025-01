Al Grande Fratello si è verificato un acceso scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che ha visto la brasiliana perdere completamente il controllo. Il tutto è iniziato durante la cena del 3 gennaio, quando Jessica ha cercato di prendere un pezzo di pane dal piatto che Helena stava tenendo in mano. La reazione della brasiliana è stata immediata: ha rifiutato, spostando il piatto e offrendolo a tutti i presenti, ma non alla cantante. Questo gesto ha scatenato una reazione violenta tra le due, che già avevano avuto un confronto teso dopo l’ultima diretta del programma, quando Helena aveva reagito in maniera altrettanto forte.

Jessica è tornata al suo posto, iniziando a rivolgere una serie di insulti pesanti all’influencer brasiliana. “Vaff*** imbecille, pazza. Vai a ca*are idiota. Non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangialo. Ti leva proprio le mazzate dalle mani. Nella tua follia perché non scappi da qua?”, ha continuato a ripetere la cantante. Dopo il gesto di Jessica, Helena ha risposto furiosamente, dicendo che per lei non aveva alcun valore e accusandola di non fare nulla in Casa, se non sparlare degli altri.

Grande Fratello, furiosa lite tra Helena e Jessica

Helena si è alzata per afferrare un bollitore e cercare di lanciare l’acqua addosso alla coinquilina. “Vieni qua, ti faccio fare la doccia”, ha minacciato mentre Maxime Mbanda e Javier Martinez cercavano di fermarla. “Fagli vedere chi sei alla telecamera”, ha esclamato Jessica facendo perdere la pazienza a Helena: “Pu**ana,” ha gridato l’influencer, prima di scaraventare il bollitore vuoto a terra e uscire furiosa in giardino, seguita da Javier.

Nonostante la regia abbia prontamente interrotto la diretta cercando di censurare quanto stava accadendo, i video dell’incidente sono diventati virali sui social, scatenando una miriade di reazioni tra i telespettatori. In molti chiedono la squalifica di Helena per aver oltrepassato i limiti, mentre i suoi fan la difendono, accusando Jessica di comportarsi da mesi come una “bullo” nei suoi confronti.

🔴 Il pessimo attacco di Jessica Morlacchi a Helena Prestes: "Non sai nemmeno come è fatto il pane, guardalo bene e mangialo" 🥶#GrandeFratello pic.twitter.com/XX449EnuDa — GF NEWS (@GF_news_) January 3, 2025

La gente ha capito…La Morlacchi l'ha provocata continuamente insultandola senza limiti e ora sono schifati da tutto questo.

E la Orlando, Amanda ed Eva finalmente lo dicono.

BASTA!#heleners #GrandeFratello pic.twitter.com/TV3DtoY6B9 — 🍉 Wanda 🇵🇸 (@bebe_am9) January 3, 2025

GIUSTIFICHIAMO ANCHE QUESTI

ATTI..

HELENA CHE LANCIA L'ACQUA DEL BOLLITORE BOLLENTE SU JESSICA..#GrandeFratello #fuorihelena pic.twitter.com/hC5lPSO7XN — Astros (@Pierfrance28210) January 3, 2025

Il pubblico e alcuni concorrenti, come Stefania Orlando, sono rimasti sconvolti dall’accaduto e hanno chiesto a tutti di mantenere la calma, esprimendo preoccupazione per l’escalation di violenza verbale all’interno della Casa. “Ragazzi, calmiamoci un attimo”, ha esortato la Orlando, cercando di placare la tensione tra i partecipanti e invitando alla riflessione. La regia è intervenuta per cambiare inquadratura e probabilmente per riprendere i concorrenti e il pubblico è rimasto sconvolto dalla scena.

“Helena sarà squalificata sicuramente per il gesto della caraffa e questi quattro imbecilli hanno ottenuto il loro scopo, Jessica spero che venga punita anche lei nn può essere graziata è da 4 mesi che la provoca”, “Io sto con Helena, Jessica la peggiore concorrente che si sia mai vista al GF, sono 3 mesi che la stanno massacrando”, “Helena è stata anke troppo paziente io il pane glielo avrei fatto ingoiare..”, “Ma come si permette di dire che non sa com’è fatto il pane? Quanto è brutta e razzista questa frase?”, si legge su X.