Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello. Federica Panicucci, nel corso della trasmissione Mattino Cinque, ha svelato cosa succederà nella serata del 16 gennaio. Infatti, Alfonso Signorini ritornerà a soffermarsi su Jessica e Helena. La loro apparizione è confermata e la conduttrice Mediaset ha annunciato ufficialmente i motivi relativi al loro ritorno.

Al Grande Fratello gli altri concorrenti devono prepararsi a rivedere Jessica e Helena. Federica Panicucci, prima di concludere il suo programma, ha voluto fare questi spoiler sul reality show scatenando il pubblico. Un momento atteso da milioni di telespettatori, pronti poi a commentare tutto sui social.

Grande Fratello, l’annuncio di Federica Panicucci su Helena e Jessica

Nonostante Helena e Jessica siano ormai ex concorrenti del Grande Fratello, hanno tanto da dire e lo faranno nelle prossime ore. La Panicucci è stata chiarissima nella sua rivelazione, infatti la produzione del reality ha deciso di farle ritornare perché hanno necessità di compiere un gesto particolare davanti agli ex coinquilini.

Federica ha esclamato in diretta televisiva: “Jessica e Helena, che sapete sono state eliminate dal reality show, torneranno stasera nella casa. Tornano nella casa per levarsi qualche sassolino dalle scarpe. Stasera ne vedremo delle belle”. E non è tutto perché “vi do un’altra anticipazione: sorprese per Tommaso e Lorenzo“.

Non resta che attendere la puntata del GF per capire cosa diranno esattamente Jessica e Helena e se eventualmente si scateneranno nuove polemiche.