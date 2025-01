“Ha deciso di abbandonare la casa”. Ore di grande tensione in vista della nuova puntata del Grande Fratello, in programma questa sera su Canale 5 con Alfonso Signorini saldamente al timone, affiancato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A poche ore dalla diretta, voci sempre più insistenti stanno scuotendo non solo i fan del programma ma anche gli stessi concorrenti, che ormai convivono da quattro mesi. Le ultime indiscrezioni che emergono dall’esterno sono davvero clamorose: un concorrente, infatti, avrebbe comunicato l’intenzione di lasciare il reality.

La notizia arriva da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che grazie alle sue fonti spesso ben informate sullo show di Canale 5 ha sganciato due bombe mediatiche di notevole peso. Secondo quanto riportato, un gieffino avrebbe manifestato la volontà di abbandonare il gioco e, a quanto pare, sarebbe irremovibile nella sua decisione. “Dietro le quinte stanno facendo di tutto per convincerlo a restare, anche se non tutto ciò che accade viene mostrato al pubblico,” ha riportato Deianira.

“Perché esco”. Grande Fratello spiazzato dalla decisione del concorrente: “Così non ci sto più”

Ma non è tutto. Poco dopo, la Marzano ha aggiunto un dettaglio significativo: un indizio sull’identità del concorrente in questione e il motivo che lo starebbe spingendo a compiere questo passo clamoroso. Secondo quanto svelato dalla regina del gossip, la causa scatenante sarebbe la possibilità di un ripescaggio degli ex concorrenti eliminati nei mesi scorsi, un’ipotesi ventilata da 361 Magazine.

Ecco cosa ha pubblicato Deianira Marzano sui suoi canali social: “Si vocifera che qualcuno fuori dalla casa abbia urlato informazioni sul possibile ripescaggio di Helena, creando scompiglio tra gli inquilini. Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di abbandonare il programma, sottolineando che una decisione simile non sarebbe conforme alle regole del gioco. Ovviamente, come spesso accade, tutto questo non è stato mostrato in puntata”.

Va ricordato che Lorenzo Spolverato aveva già minacciato di lasciare la casa in passato, salvo poi tornare sui suoi passi. L’ultimo episodio risale al televoto che metteva a confronto Shaila Gatta, la sua compagna d’avventura, e Helena Prestes. In quell’occasione, Lorenzo aveva dichiarato che, in caso di eliminazione di Shaila, l’avrebbe seguita, ma in diretta, interpellato da Alfonso Signorini, aveva spiegato di averci ripensato e di voler proseguire il suo percorso nel programma.