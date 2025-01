Il rapporto tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta all’interno della casa del Grande Fratello è stato caratterizzato da tensioni e incomprensioni sin dalle prime settimane del programma. Amanda, imprenditrice leccese di 37 anni, è nota per essere la sorella minore di Loredana e Raffaella Lecciso. Shaila Gatta, 28 anni, originaria di Aversa, è una ballerina e showgirl conosciuta per la sua partecipazione a programmi televisivi come Striscia la Notizia.

Le divergenze tra le due concorrenti sono emerse chiaramente durante una discussione in cui Shaila ha espresso apertamente la sua antipatia nei confronti di Amanda, affermando: “Mi stai molto antipatica”. Amanda, pur mantenendo un atteggiamento educato, ha risposto sottolineando la sua intenzione di mantenere un rapporto civile, dichiarando: “Non è che se ci sei tu, io me ne devo andar via! A me non sei nemmeno antipatica da dire oddio c’è questa me ne vado”. Shaila Gatta allora ha risposto: “A me si”. Serafica allora la sorella Lecciso che risponde diretta e veloce: “E allora vattene tu”.





L’ex velina allora ha detto che se ne sarebbe andata di lì a poco, ma chiaramente i fan, una volta vista questa clip, sono rimasti interdetti dal suo atteggiamento. Nelle ultime settimane Shaila ha criticato Amanda per la sua apparente mancanza di autenticità e per il suo atteggiamento che, a suo dire, la porterebbe a essere percepita solo come “la sorella della Lecciso”.

Amanda, dal canto suo, ha ribadito la volontà di mantenere un comportamento rispettoso, evitando conflitti diretti. Queste dinamiche hanno suscitato reazioni anche al di fuori della casa. Jasmine Carrisi, nipote di Amanda, ha risposto alle critiche rivolte alla zia con un video su TikTok, affermando: “Continuerò a fare i Tik Tok”.

amanda LECCISO io ti amo 💜#grandefratello pic.twitter.com/4noQEn1Ua0 — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 19, 2025

C’è poco da dire a riguardo: il rapporto tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta nel contesto del Grande Fratello è stato segnato da conflitti e divergenze caratteriali, evidenziando come la convivenza forzata possa mettere in luce differenze personali e portare a scontri diretti tra i concorrenti. Non è escluso che tra le due protagoniste, entrambe in lizza per un posto alla finale di questo GF, troveranno un modo per piacersi l’un l’altra. Ma gli spettatori, c’è da dirlo, sono molto convinti del contrario.

