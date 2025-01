Una delle protagoniste del Grande Fratello che si è messa in evidenza nella casa è senza dubbio Amanda Lecciso. La sorella di Loredana è stata alle prese anche con diverse liti nel recentissimo passato, tra cui quelle con Shaila e Mariavittoria. Nella scorsa puntata in diretta è arrivata pure la nipote Jasmine Carrisi a sostenerla e ad attaccare le nemiche della gieffina.

E ora di Amanda si sta parlando per un’altra questione altrettanto importante. Un vero e proprio appello è partito dall’esterno del Grande Fratello. Non mancano affatto i suoi fan, ma adesso una richiesta particolare è arrivata da qualcuno che spera che la donna possa arrivare fino in fondo.

Grande Fratello, l’appello per Amanda: da chi è arrivato

In tanti sono pronti a supportare Amanda al Grande Fratello, dato che è finita in nomination insieme ai coinquilini Helena, Bernardo, Chiara, Eva e Ilaria. Uno tra questi se ne andrà definitivamente dal reality show, dunque c’è chi ha ritenuto fondamentale il voto verso la Lecciso. Vediamo da chi è arrivato il sostegno più forte.

Chiesto il sostegno ad Amanda dal sito di Telerama, l’emittente televisiva che ha sede a Lecce e che è visibile in Puglia e Basilicata. La concorrente è la figlia di Fulvio Lecciso, che in passato è stato il vicesindaco della città salentina. Ed è stato ricordato sul portale il modo in cui è possibile dare un voto alla 36enne leccese.

Telerama ha infati scritto che “votare per sostenerla è semplicissimo, basta effettuare l’accesso all’account Mediaset Infinity, cliccare su programmi in corso con televoto, proseguire sul Grande Fratello e votare chi salvare. Si può esprimere la propria preferenza tre volte. Si può votare per Amanda anche tramite SMS e sul sito grandefratello.mediaset.tv”..