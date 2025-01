“Amanda, te lo dico…”. Al Grande Fratello volano i ‘coltelli’. Dentro la Casa sta forse nascendo una nuova coppia tra i concorrenti, ma non tutti la vedono di buon occhio. C’è chi ritiene che, in realtà, si tratti solo di una strategia di gioco da parte delle persone coinvolte, per cercare di attirare l’attenzione del pubblico. È ormai assodato, infatti, che all’interno del gioco tendano ad andare avanti soprattutto i concorrenti che giocano in coppia piuttosto che quelli single.

Stefania Orlando, da veterana del reality show, conosce bene queste dinamiche. Poco fa ha voluto mettere in guardia i due protagonisti di questa nuova ship su quello che si dice di loro: “Attenti, la gente mormora…”. Al momento sono due le coppie ufficiali all’interno della casa, almeno quelle venute alla luce del sole: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, estroversi e chiassosi; Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, più riservati, ma comunque affiatatissimi. Negli ultimi giorni, però, tutti hanno notato un avvicinamento tra Amanda Lecciso e il rugbista Maxime Mbanda.

“Amanda, tu sei…”. Grande Fratello, Stefania senza giri di parole. Lecciso colpita e un po’ affondata

Stefania Orlando li ha raggiunti mentre si trovavano suldivano in salone e così li ha messi in guardia sulle dicerie sul loro conto. “Attenta, la gente mormora– Soprattutto su di te, Amanda, in questo ambiente così maschilista”. Poi, indicando Maxime, ha aggiunto: “Lui è la vittima e tu sei il carnefice”. Del legame nato tra Amanda e Max si parla da giorni nella casa, seppure a bassa voce.

Jessica Morlacchi, in particolare, discutendo con Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini, aveva affermato che si trattasse di una strategia precisa di Amanda: sfruttare l’interesse che Max ha per lei per cercare di superare indenne la nomination. Il caso poi era scoppiato nella puntata del 27 gennaio. In diretta, infatti, anche Eva Grimaldi ha espresso lo stesso giudizio.

la lucidità di stefania orlando quanto mi era mancata questa grandissima donna pic.twitter.com/nS9GJoB4Om — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 28, 2025

“Valuta queste situazioni – ha detto Stefania ad Amanda – perché lui, poverino, è vittima, subisce… Questa cosa è assurda!”. Poi, rivolta a Max, ha aggiunto: “Tu non sei stato tenuto in considerazione dagli altri, come se non avessi la possibilità di scegliere se parlare con lei o meno. È lei che ti sta circuendo, tu sei il fantoccino nelle sue mani. Hai valutato questa cosa? Tenendo presente che è stato tutto un attacco per colpire lei, ovviamente”.Amanda ha apprezzato il consiglio di Stefania, ma è sembrata essere già consapevole di ciò che si dice alle sue spalle. “Hai fatto la parafrasi giusta”, ha risposto Max, ringraziando Stefy per l’avvertimento. Sicuramente il caso non è chiuso qui,