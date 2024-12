Grave lutto nella famiglia del noto volto della tv italiana. Un dolore difficile da sopportare, ma che purtroppo dovrà affrontare. Proprio lei ha avuto la forza di raccontare tutto ai suoi follower su Instagram, riferendo anche dei dettagli relativi al funerale che si terrà a breve. Ovviamente in pochi minuti in tantissimi hanno voluto farle le condoglianze e manifestarle vicinanza.

Il lutto per il volto della tv è uno dei peggiori in assoluto, infatti c’è proprio una parte di lei che se ne va definitivamente. Già prima del triste annuncio aveva postato una foto nella quale faceva vedere una nota clinica, centro di eccellenza di chirurgia laparoscopica, e aveva scritto: “Notti in bianco“. Poi la comunicazione devastante.

Leggi anche: “Mamma è morta”. Il cantante dà l’annuncio più triste: la malattia l’ha portata via a 69 anni





Grave lutto per il volto della tv: morto il suo papà

La notizia più angosciante ha coinvolto Antonella Mosetti, che ha perso l’amato padre nelle scorse ore. Inizialmente ha semplicemente scritto, a corredo di un’immagine dell’uomo: “Ciao papà“, con tanto di emoticon di mani in preghiera e un cuore. Poi ha rivrelato alcuni particolari legati alle esequie, che si svolgeranno per dare l’ultimo saluto al genitore.

Nella mattinata del 6 dicembre Antonella Mosetti ha poi riportato su Instagram: “Grazie a tutti per l’affetto e l’amore che ci avete dato in questi mesi. Mio papà è volato in cielo. Domani ci saranno i funerali e vi scriverò la chiesa e l’orario. Grazie, vi voglio bene”. Ma vediamo quali sono stati anche i messaggi di affetto rivolti a lei.

Giacomo Urtis le ha scritto: “Mi dispiace tanto”, invece Guendalina Tavassi: “Amore mio, mi dispiace tanto. Ti mando un abbraccio fortissimo”. Vicinanza è stata espressa anche da Stefania Orlando, Marco Salvati e Marco Maddaloni per citarne altri.