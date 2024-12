Tragica notizia per il cantante, che ha dovuto dire addio alla sua cara mamma. La donna è morta nelle scorse ore, generando in lui e in tutta la sua famiglia un dolore indicibile. Difficile trovare molte parole in questo momento per lui, che sta sicuramente soffrendo tantissimo la perdita di un pezzo della sua vita. Anche se tra di loro il legame è stato tutt’altro che semplice.

Il cantante ha avuto diversi problemi con la mamma, ma proprio negli ultimi anni si erano riavvicinati. La signora è purtroppo morta a causa di una lunga battaglia contro una grave malattia, che non le ha dato speranze di sopravvivenza. Già lo scorso mese di settembre si era saputo che le condizioni della donna fossero molto serie, visto il progredire della patologia.

Lutto per il cantante, è morta la sua mamma a 69 anni

A perdere la vita è stata Debbie Nelson, 69 anni, mamma del grande rapper Eminem. InTouch aveva parlato così dello stato di salute della donna, colpita da un cancro ai polmoni: “Lei è una malata terminale con un cancro ai polmoni in fase avanzata. Non ci sono molte opzioni, al momento si trova tra il centro oncologico e i suoi familiari e ha un tempo molto limitato”. Lui la aiutava molto dal punto di vista economico per sostenere le spese necessarie.

Dopo tanti anni caratterizzati da un rapporto più che complicato, nel 2022 si erano riavvicinati anche grazie ad un gesto di lei, che aveva fatto i complimenti ad Eminem per la sua introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame. Poi era stato riferito che “le persone intorno a lei non sono nemmeno sicure che Eminem sia a conoscenza di ciò che sta accadendo a sua madre. È buono con sua madre. Si assicura di prendersi cura di lei, ma non parlano molto. Sarebbe positivo per entrambi comunicare. Questo potrebbe dare loro la possibilità di riconciliarsi”.

Come riportato da Entertainment Tonight Eminem, il cui vero nome è Marshall Mathers, aveva citato la madre in alcune sue canzoni molto famose come My Mom, Cleanin’ Out My Closet e Headlights.