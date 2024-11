Bruttissima notizia per Alessandro Cecchi Paone. Un grave lutto ha colpito lui e tutta la sua famiglia. A comunicare tutto è stato lo stesso giornalista, che ha postato anche la foto della persona che non è purtroppo più in vita e che gli sta provocando un dolore difficile da spiegare a parole. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della tv gli stanno scrivendo messaggi di supporto.

Per Alessandro Cecchi Paone si tratta di un lutto pesantissimo, che inevitabilmente gli sta stravolgendo la sua vita. Non potranno esserci festività natalizie positive per il conduttore televisivo, che dovrà invece affrontare questo durissimo periodo. Anche se potrà contare sull’apporto di suo marito Simone Antolini, che anche sui social ha pubblicato un cuore rosso in segno di vicinanza.

Alessandro Cecchi Paone in lutto: grave perdita in famiglia

A dare forza ad Alessandro Cecchi Paone, oltre al coniuge, ci sono stati Marco Mazzoli, Luca Abete, Ursula Bennardo e Giovanni Terzi per nominarne alcuni. Un lutto che ha devastato lui e i suoi familiari, costretti a salutare per sempre un vero e proprio pilastro. Non potrà più contare su questo suo punto di riferimento, anche se non potrà mai dimenticare il suo amore.

Cecchi Paone ha perso la sua adorata madre, morta nelle scorse ore. Lui ha semplicemente scritto: “Ciao mamma“, prima di aggiungere qualche dettaglio sulla donna: “Paola Maria Marini in Cecchi Paone (8/7/36-27-11-24). Quindi, era nata nel 1936 e aveva dunque 88 anni. Il suo decesso è invece avvenuto nella giornata di mercoledì 27 novembre, anche se Alessandro l’ha rivelato solo il giorno successivo.

Nella meravigliosa foto postata da Cecchi Paone era rappresentata sua madre in uno stato molto felice, visto che sorrideva tantissimo, mentre si rilassava seduta in giardino. L’ha voluta ricordare quindi nel miglior modo possibile.