Attimi di panico ai Soliti Ignoti. Capita spesso che Amadeus debba fronteggiare le follie dei concorrenti che se ne inventano una più del diavolo. Durante l’ultima puntata infatti, il padrone di casa è stato costretto ad intervenire ad un passo dal disastro. Ma cosa è successo in pratica? C’è da capire il mestiere dell’ignoto numero 6. L’uomo prima di tutto ha ricordato di essere andato a Cuba in passato.

Ma ad un certo punto, poco prima di passare a una nuova rivelazione sul suo mestiere è stato però bloccato immediatamente da Amadeus: “No! Non dica di cosa aveva voglia, non lo faccia!” – urlato il conduttore Rai. In effetti l’uomo stava dicendo che quando si è recato a Cuba “aveva una gran voglia di…”. Il padrone di casa, certo che le parole seguenti avrebbero provato un grande imbarazzo al pubblico di Rai1, ha deciso quindi di intervenire e chiude la vicenda con una bella risata dello studio.

Attimi di panico ai Soliti Ignoti

Ma non è l’unico siparietto accaduto nella puntata del 14 novembre 2022. Ad un certo punto, le giocatrici si sono rivolte ad Amadeus sperando di beccarsi qualche piccolo suggerimento. A quel punto però il conduttore è stato molto ferreo e ha detto alle due: “Mi dispiace ma il regolamento non lo prevede!”.

Ho acquistato un biglietto per Cuba, perchè avevo voglia di… Amadeus imbarazzato ai Soliti Ignoti pic.twitter.com/McKKHdE0aU — Dignitosamente brillo (@semprebrillo) November 15, 2022

Alla fine le concorrenti non sono riuscite a tirare fuori un ragno dal buco e sono tornate a casa con niente in tasca. Alla fine, prima che il canale andasse a trasmettere le prime due puntate di Esterno notte, Amadeus ha rivelato un’amara verità. La mamma indicata dalle giocatrice non era “quella esatta”.

Pure il conduttore ci è rimasto male, oltre alle concorrenti: “No! Aveva ragione Cettina non era lei!”. Alla fine quindi, i 50 mila euro sono rimasti nella cassa della Rai e le donne sono tornate a casa sconsolate. Ogni sera ne succede una, solo negli ultimi giorni ha fatto molto ridere il commento di nonna Angela con suo nipote Giovanni. L’anziana signora ha perso le staffe dopo aver scoperto aveva sbagliato ignoto: “Per colpa di quei maledetti occhiali l’ignoto numero 1 non si è visto bene”. Risate in studio anche qui.

