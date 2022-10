Soliti Ignoti, gaffe a ripetizione. Non è stata una puntata come le altre quella andata in onda ieri, mercoledì 26 ottobre, come sempre dalle 20 e 35 su Rai1. Amadeus ha dovuto affrontare situazioni non previste che per poco non facevano saltare il gioco. Certo non è la prima volta che vengono commesse delle gaffe nel programma, nonostante le puntate siano registrate. Una clamorosa vide protagonista proprio Amadeus.

Nell’appuntamento in questione ospite d’eccezione era stato Raoul Bova, giunto alla fase finale del gioco con 18mila euro. Doveva indovinare l’ignoto legato ad Antonella, il parente misterioso, e durante la presentazione della donna, Amadeus ha commesso un errore confondendo le parole mamma-amante: “Antonella, 50 anni, non è l’amante dell’ignoto numero…” ha detto Amadeus, subito interrotto dal suo ospite: “Amante?! Ohohoh, poi ero io…”.

Nella puntata di ieri, invece, Amadeus ha avuto a che fare con le gaffe commesse da due degli ignoti. Sia l’ignota numero 6 che l’ignoto numero 7, infatti, non appena la coppia di concorrenti ha dato la risposta sulla loro identità, stavano per uscire dallo studio. Per il primo ignoto il conduttore si è limitato a dire: “Aspetti, dove va?”. Mentre al secondo Ama ha esclamato: “Ma perché scappate tutti stasera?”.

Ovviamente i due ignoti sono stati invitati a tornare al centro dello studio consentendo così di far vedere le foto che confermavano le loro identità. Momenti davvero esilaranti con Amadeus che al secondo ignoto ha detto: “Aspetti, rimanga, rimanga, ma perché dovete scappare tutti? Che c’è il pullman che vi aspetta?”.

Insomma due momenti non previsti che hanno costretto Amadeus a intervenire per consentire al gioco di proseguire come sempre. In entrambi i casi, comunque, le gaffe sono state risolte e anzi hanno provocato soltanto risate nei presenti in studio. Il programma Soliti Ignoti continua a raccogliere consensi, intanto, come dimostrano gli ascolti sempre molto buoni: martedì 25 ottobre, ad esempio, sono stati 4 milioni e 439mila gli spettatori che l’hanno scelto (share del 19,8%).

“Che disastro!”. I Soliti Ignoti, è successo durante l’ultima puntata: Amadeus in grande imbarazzo. VIDEO