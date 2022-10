“Che disastro!”. I Soliti Ignoti, è successo durante l’ultima puntata: Amadeus in grande imbarazzo. VIDEO

Imbarazzo ai Soliti Ignoti con l’equilibrista. È successo tutto durante l’ultima puntata, tra lo stupore del pubblico in studio e a casa. Una figura barbina epica, che verrà ricordata nelle teche Rai per sempre. Ma andiamo con ordine. Durante l’ultimo show condotto da Amedeus, tra gli ospiti c’era anche Simone di Barletta (detto “Monello”). L’uomo, con un taglio di capelli curioso e la mosca sul mento, era uno dei tanti ignoti del programma.

Greta e la madre Aurora, che dovevano indovinare il suo ruolo all’interno del gioco, aiutate dall’aspetto dell’uomo, hanno subito puntato all’etichetta di equilibrista, azzeccandone l’identità e guadagnando così 9000 euro. Come di prassi in questi casi, il padrone di casa chiede all’uomo dimostrazione delle sue capacità. Detto fatto, Monello inizia la sua performance con una sorta di narghilè, tre bicchieri e tre finte bottiglie che in realtà erano dei birilli.

Imbarazzo ai Soliti Ignoti con l’equilibrista

L’uomo ha così iniziato a muovere e spostare gli oggetti tenendoli in equilibrio per poi metterseli in testa. E qui la tragedia: mentre stava cercando di spostarsi di lato per concludere il numero, “Monello” ha perso l’equilibrio, facendo cadere tutto quello che trasportava a terra. Pubblico gelato per la figura barbina.

A quel punto è dovuto intervenire Amadeus che ha chiesto all’uomo di riprovarci. “È chiaro che questo ci serve a capire che gli oggetti non sono proprio incollati. Calmo però, più che Monello lei è tremone, lei trema molto, calma che adesso facciamo tutto con calma, riproviamo va bene?”, ha detto divertito Amadeus. Poco dopo l’uomo inizia il gioco di nuovo sempre con le mani tremanti.

Morale della favola Monello riesce a chiudere il suo numero, tra gli occhi del conduttore e del pubblico, terrorizzati che potesse riaccadere l’irreparabile. “Ammazza Simone che ansia!”, dice il padrone di casa lasciando andare l’ignoto per la sua strada. Un momento di imbarazzo che poche volte capita di vedere in tv in effetti.

