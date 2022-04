“L’amante…”. Amadeus, la gaffe clamorosa e imbarazzo in diretta a I soliti ignoti. E tutti a ridere

I Soliti Ignoti è il game show condotto da Amadeus nel preserale di Rai1. Un programma che funziona benissimo ed è anche premiato dagli ascolti. Infatti il conduttore riesce a tenere incollati allo schermo mediamente oltre 4.5 milioni di spettatori a puntata navigando sul 20% di share e in certi frangenti è anche riuscito a sfondare il muro dei 5 milioni. Segno che il format piace e che il pubblico apprezza le scelte, gli ospiti e la tipologia del gioco.

Nella puntata di giovedì 14 aprile era presente Raoul Bova, che è stato l’ospite vip di Amadeus della serata. Non a caso vengono invitati personaggi del mondo della tv e il programma fa da traino a quella che sarà la programmazione serale della rete (infatti dopo I Soliti Ignoti c’era la fiction Don Matteo di cui Raoul Bova è una new entry).





Tuttavia capita anche ad Amadeus di incappare in una gaffe ed è quanto accaduto durante l’ultima puntata. Si è arrivati al momento di indovinare il “parente misterioso” e solo dopo aver indovinato a quale identità è legato, il concorrente potrà vincere il montepremi. Nella puntata di giovedì 14 aprile Raoul Bova ha preso parte al gioco ed è arrivato alla fase finale con 18 mila euro, cifra che poi ha vinto. Doveva indovinare l’ignoto legato ad Antonella, il parente misterioso, e durante la presentazione della donna, Amadeus ha commesso un errore confondendo le parole mamma-amante.

In studio è stato impossibile non ridere e anche Amadus, che si è accorto subito della gaffe, ha iniziato a ridere. Amadeus ha presentato la signora Antonella, il parente misterioso entrato in studio per la fase finale del gioco. Quando è arrivato il momento di escludere la metà delle identità, i non-figli della donna, il conduttore ha commesso un errore confondendo la parola madre con amante. “Antonella, 50 anni, non è l’amante dell’ignoto numero…” ha detto Amadeus, subito interrotto dal suo ospite: “Amante?! Ohohoh, poi ero io…”.

Se avete l’amante non andate a giocare da Amadeus.

Nuovo grado di parentela: amante#ISolitiIgnoti

pic.twitter.com/KxM8kD7Lan — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 14, 2022

Amadeus si è subito scusato per lo scivolone prima di scoppiare a ridere: “Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5″. Per la cronaca Raoul Bova è riusito ad aggiudicarsi il montepriemi di 18mila euro dopo aver scelto come figlio della signora Antonella il numero 8, un giovane ragazzo che peraltro è stato molto apprezzato dalle fan del programma su Twitter. Dopo il confronto con Giada, l’attore non ha mostrato dubbi e il suo intuito gli ha permesso di vincere.