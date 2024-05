Non si fa altro che parlare di Ida Platano in queste ore. Come ormai è noto, la sua avventura a Uomini e Donne purtroppo per lei si è rivelata essere fallimentare. Non è rimasta convinta da nessuno dei due corteggiatori rimasti, Pierpaolo e Mario, e quindi ha lasciato il trono senza fare alcuna scelta. E ancora una volta è stata costretta a restare senza un fidanzato.

Ida Platano ora che è al di fuori di Uomini e Donne ha anche fatto un gesto choc. E il pubblico è rimasto letteralmente sconcertato. Tra l’altro, a proposito della tronista, si è vociferato che abbia risentito Alessandro Vicinanza. Ma tornando a quanto accaduto nelle ultime ore, la situazione potrebbe essersi infiammata in maniera davvero notevole.

Ida Platano, dopo Uomini e Donne il gesto choc sui social

Come scritto, Ida Platano è al centro di innumerevoli voci dopo il pessimo trono a Uomini e Donne e la cocente delusione. E allora ha reagito in un modo inaspettato, infatti si è resa protagonista di un comportamento clamoroso. E le polemiche sono destinate ad essere frequenti, visto che questo atteggiamento potrebbe provocare una dura reazione del pubblico.

Dunque, Ida Platano nel pomeriggio del 9 maggio ha pubblicato un’Instagram story nella quale c’è lei che ha fatto il dito medio. E lo ha messo vicino alla bocca, quasi anche a silenziare qualcuno. Deianira Marzano ha ripubblicato l’immagine e ha commentato: “A chi sarà rivolto?“. Ed è difficile saperlo, visto che anche il resto del pubblico se lo chiede, ma non ha fornito altre informazioni a riguardo.

Si è in attesa di capire se Ida Platano pubblicherà qualcos’altro che possa farci capire il destinatario di questo gestaccio. Ciò che è certo è che la donna sembra essere molto furiosa.