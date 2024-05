Uomini e Donne, finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa il pubblico assisterà alla messa in onda della famosa puntata sull’eliminazione di Mario. Si sa da settimane che alla fine, dopo l’ennesima segnalazione sul suo conto, il corteggiatore di Ida Platano è stato ‘cacciato’. Ma non solo, anche l’altro pretendente, Pierpaolo, non ha convinto a pieno la tronista che quindi ha deciso di abbandonare definitivamente il trono senza alcuna scelta.

Ovvio che molti del pubblico hanno iniziato a fantasticare su un ipotetico futuro fuori dalla trasmissione per Ida e Mario, così come un ipotetico futuro di entrambi sempre nello studio di Maria De Filippi ma nel trono over. Rivedremo la ex tronista e l’ex corteggiatore nel parterre a settembre? O vedremo lo speaker napoletano sul trono? Tutte domande senza risposta per il momento.

“Ida Platano e l’ex”, bomba dopo Uomini e Donne

L’unica certezza è che Ida Platano è uscita da Uomini e Donne da single. Ma le voci circolano comunque e una delle ultime sta iniziando a far storcere il naso a molti spettatori affezionati al dating show di Canale 5. Stando ad un’indiscrezione di Amedeo Venza e Deianira Marzano, ci sarebbero stati dei contatti tra lei e un ex.

Ex in tutti i sensi: ex protagonista di Uomini e Donne e anche ex fidanzato. Un’utente che conosce bene Alessandro Vicinanza ha svelato che proprio l’imprenditore avrebbe contattato Ida dopo aver abbandonato il trono. “Sono la cugina del marito del cognato di Ida Platano e ti posso dire che lei e Alessandro Vicinanza di sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma”, si legge nel messaggio.

E ancora: “Tu pensi che potrebbe esserci la possibilità che ritornino insieme?”. “Pare che Ida e Alessandro si siano sentiti. Lui le ha scritto dopo la fine del programma! Ricominciamo”, il commento di Amedeo Venza. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e Vicinanza, fino a prova contraria, fa coppia fissa con Roberta Di Padua anche se pure in questa storia non mancano rumor di crisi. E la recente frase della ex dama “Chiedo troppo e do pochissimo a me stessa“ ha lasciato qualche dubbio ai numerosi fan.