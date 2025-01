“Oltre all’amplifon ti tocca pure la visita oculistica…”. Scintille inaspettate tra il cantante Valerio Scanu e uno dei giudici durante la terza puntata di Ora o mai più. Lo spettacolo condotto da Marco Liorni il sabato sera su Rai Uno ha vissuto un momento di tensione inaspettato. Il presentatore è rimasto spiazzato davanti alla reazione del concorrente. Mentre il pubblico in studio ha assistito attonito alla lite. “Io non faccio buon viso a cattivo gioco, non riesco a fingere se qualcuno mi sta antipatico”, ha dichiarato uno dei protagonisti della serata. La replica non si è fatta attendere: “Sento i tuoi commenti. Fatti un bel bagno d’umiltà”, ha ribattuto un giudice, aggiungendo ulteriore pepe a un confronto già infuocato.

Tutto ha avuto inizio durante il momento dei giudizi sull’esibizione di Valerio Scanu insieme alla sua coach Rita Pavone. Nel filmato introduttivo, Scanu si è tolto qualche macigno dalla scarpa, lanciando accuse ai giudici: “Ho capito che gioco c’è dietro quel bancone e secondo me c’è grande competizione tra i giudici. Credo di stare sulle scatole a tutti”. Queste parole non sono passate inosservate, soprattutto a Donatella Rettore, che già nella puntata precedente aveva espresso critiche nei confronti dell’esibizione, giudicando la voce di Scanu poco incisiva rispetto alla potenza della Pavone.

“Ma falla finita”. Ora o mai più, lite tra Donatella Rettore e Valerio Scanu: Marco Liorni gelato

Il confronto si è acceso quando Rettore ha preso il microfono per rispondere direttamente: “Valerio, fatti un bel bagno d’umiltà”. Una frase che ha fatto scattare la reazione del cantante: “Questo luogo comune te lo potevi risparmiare. Non ce l’avevo con te, sei una delle persone che (prima di adesso) mi stava più simpatica. Noi facciamo delle clip, facciamo discorsi generici. Se dico ‘sento di stare sulle scatole a molta gente’ e poi mettono la tua foto, non significa che sia riferito a te. Sei fuori strada!”. Tuttavia, Rettore non ha mollato la presa, replicando: “La tua coach si è messa totalmente a tua disposizione, però io ho visto benissimo i tuoi occhi per aria, sbuffavi…”.

Scanu, visibilmente irritato, ha risposto duramente: “Sbuffare?! Oltre all’amplifon ti tocca pure la visita oculistica…”. Questo scambio di battute ha lasciato il pubblico senza parole, portando Marco Liorni a intervenire per calmare gli animi con un diplomatico “Piano… piano…”. Nonostante i suoi sforzi, la tensione in studio era palpabile e il battibecco ha rapidamente infiammato i social, diventando uno degli argomenti più discussi su X.

Questo scontro ha riacceso l’interesse del pubblico per il programma, che fino a ieri sembrava procedere senza grandi sorprese. Ora, con i riflettori puntati su Scanu e Rettore, Ora o mai più ha dimostrato ancora una volta di saper catturare l’attenzione e creare momenti memorabili, tra talento, emozioni e inevitabili polemiche. Il pubblico attende con trepidazione la prossima puntata per vedere se la tensione tra i due si placherà o se ci saranno ulteriori scintille.