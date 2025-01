Ora o mai più, Donatella Rettore senza freni. A farne le spese è Gigliola Cinquetti, prima poi era toccato a Valerio Scanu. “Sento i tuoi commenti. Valerio, fatti un bel bagno d’umiltà”, aveva detto Rettore. Con l’ex Amici che non si era fatto attendere: “Questo luogo comune te lo potevi risparmiare. Non ce l’avevo con te, sei una delle persone che (prima di adesso) mi stava più simpatica”.

“Noi facciamo delle clip, facciamo discorsi generici. Se dico “sento di stare sulle scatole a molta gente” e poi mettono la tua foto, non significa che sia riferito a te. Sei fuori strada!”. Poi, come detto, è toccato a Gigliola. Dopo l’esibizione Marco Liorni ha dato la parola ai tutor.





Ora o mai più, Donatella Rettore contro Gigliola Cinquetti

Tagliente la risposta di Donatella Rettore: “No comment la canzone, non mi piace proprio” – ha esordito – “Mi dispiace per Pierdavide è una brutta canzone, gli dò un cinque. Lo voterò quando lo sentirò cantare, adesso non l’ho sentito cantare. Non è stato valorizzato da questa canzone. Lo sento più in sonorità di Lucio Dalla o Lucio Battisti. Ma di che anno è questa canzone?”

Gigliola Cinquetti ha subito risposto: “Questa è una canzone che può non piacere effettivamente, ma ti ricordo che è piaciuta tanto in Francia ed è stata nella HitParade francese al primo posto. Però può non piacere”. Un colpo durissimo dato che proprio su La Pioggia, Gigliola confida il suo ritorno in classifica (se lallero).

“Questa canzone è stata rivestita con un restyling, l’ho trovato fresco. Il maestro è stato bravissimo. In corso c’è un progetto per questa canzone“. Col restyling di La Pioggia, Gigliola vuole fare come Ivana Spagna con T’Amo T’Amo T’Amo e Ornella Vanoni con Sant’Allegria?