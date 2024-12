Al Grande Fratello sembra che la storia tra Federica e Alfonso sia giunta al termine, dopo una serie di alti e bassi che hanno caratterizzato il loro lungo rapporto. Dopo giorni di indecisioni e confusione, la coppia ha deciso di mettere fine alla relazione, che durava da ben nove anni. Federica, che nei giorni precedenti aveva instaurato una connessione speciale con Stefano durante l’edizione di “Temptation Island”, ha scelto di concentrarsi su di lui, mentre Alfonso ha trovato una nuova amicizia con Mariavittoria. Tuttavia, Federica nutre dei sospetti riguardo a quest’ultimo legame e chiede chiarimenti a Alfonso.

La rottura tra Federica e Alfonso era già stata anticipata qualche tempo prima, quando avevano deciso di separarsi davanti al falò di “Temptation Island”, complici anche le attenzioni di Stefano nei confronti di Federica. La coppia si era poi ritrovata nella casa, dove sembrava essersi riaccesa una piccola fiammella, ma ‘ingresso di Stefano ha portato nuova incertezza e confusione, fino alla decisione finale di Federica di troncare definitivamente con Alfonso per dare spazio a un nuovo inizio con il tentatore.

Leggi anche: “Lorenzo Spolverato sta male”. Grande Fratello, bufera su Signorini e la produzione







Alfonso e Mariavittoria: un’amicizia che desta sospetti in Federica

Nonostante la separazione, Alfonso ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo e di convivere con la nuova situazione. Con il passare del tempo, si è avvicinato sempre più a Mariavittoria, che si trovava a sua volta in crisi con Tommaso. Tra i due è nata un’intesa che non è passata inosservata agli altri inquilini della casa. La ragazza, inizialmente divisa tra due uomini, ha infine scelto di mettere un freno alla relazione con Tommaso e di restare solo amica di Alfonso.

Federica, però, non è convinta delle intenzioni di Alfonso e, dopo la loro rottura, teme che lui stia cercando di approfondire il legame con Mariavittoria. In un confronto diretto, lo invita a essere onesto e a non nascondere ciò che prova:”È finita per entrambi! Si vede che insieme state bene. Devi dire quello che pensi e che provi. Dì la verità. Esprimi ciò che pensi e senti. Devi prenderti le tue responsabilità”, gli dice, chiedendo chiarezza sul loro rapporto.

Alfonso, cercando di placare le sue preoccupazioni si rivolge a Federica: “Non è il mio tipo”, spiegando che la considerava solo un’amica. “Se io e te non stavamo insieme era per altri motivi, non per Mariavittoria“, sottolinea, cercando di allontanare ogni dubbio. Tuttavia, Federica non sembra credere alle sue parole.

Il discorso poi si sposta su Zeudi, una nuova concorrente entrata nella casa. Federica esprime la sua sfiducia nei confronti della ragazza e sospetta che Zeudi abbia un interesse ben preciso nei confronti di Alfonso. “Lei sa bene quello che vuole fare”, afferma con tono deciso, ipotizzando che il suo obiettivo sia avvicinarsi al suo ex fidanzato.

#BB26 Federica crede che Alfonso non sia sincero sul suo rapporto con Mariavittoria: “Fai la tua decisione, senza paura” #GrandeFratello pic.twitter.com/GvFbS8OHEV — #GrandeFratello (@KumarAdity11455) December 9, 2024

Alfonso, però, prende le difese di Zeudi: “Tu non la conosci”, ribatte, cercando di difendere la nuova arrivata. Alla fine di questo confronto, la situazione sembra più chiara: Alfonso nega qualsiasi interesse per Mariavittoria e ribadisce di non aver mai cercato un legame con lei, che al momento si trova insieme a Mariavittoria, Amanda, Helena e Lorenzo in Tugurio. Tuttavia, nonostante le spiegazioni di Alfonso, Federica non sembra essere convinta delle sue parole e continua a nutrire dei dubbi sui veri sentimenti di Alfonso verso Mavi.