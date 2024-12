La loro esperienza al Grande Fratello è ormai terminata, ma di Federica e Stefano se ne sta parlando eccome anche ora. La prima ad uscire è stata la ragazza, poi nel corso della scorsa puntata in diretta è stata decretata l’eliminazione di Tediosi tramite televoto. Chi ha un cattivo giudizio su di loro ha ipotizzato scenari negativi sul loro rapporto, ma c’è stata invece una risposta precisa degli ex gieffini.

Grazie al sito Angolo delle Notizie, è stato possibile scoprire cosa stiano facendo ora Federica e Stefano una volta finita l’avventura al Grande Fratello. C’è un filmato che è diventato più che virale e che sta facendo discutere non poco. Vediamo dunque cosa sta accadendo agli ex protagonisti di Temptation Island.

Grande Fratello, cosa succede tra Federica e Stefano dopo il reality

In tanti si sono domandati che fine potessero fare Federica e Stefano adesso che non sono più al Grande Fratello. I più scettici e maliziosi sono rimasti molto delusi perché a sorpresa la Petagna e Tediosi si sono fatti vedere in modo interessante. E i loro fan sono esplosi di gioia.

Federica e Stefano hanno pubblicato un video, nel quale i due stavano camminando nella capitale Roma tutti allegri. Quindi, la coppia starebbe vivendo alla grande la loro relazione anche all’esterno del reality show. Con loro c’erano altri due ex protagonisti del programma, Yulia Bruschi e Michael Castorino, anche loro felicissimi.

Il rapporto tra Federica e Stefano sta proseguendo benissimo per la gioia dei fan, che sperano che questa liaison possa durare nel tempo.