“Se tu vuoi…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi la frase choc. Neanche il tempo di entrare che è andata a gamba tesa a mettere bocca sulla relazione tra Shaila e Lorenzo. E la cosa non sono non è piaciuta a molti, ma in molti hanno chiesta la sua eliminazione coatta senza troppi termini. La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”, ha attraversato numerosi alti e bassi, culminando in una recente crisi che ha attirato l’attenzione del pubblico. Inizialmente, i due hanno mostrato una forte intesa, condividendo momenti di complicità all’interno della casa.

Tuttavia, con il passare del tempo, sono emerse incomprensioni e divergenze caratteriali che hanno messo a dura prova il loro legame. Shaila ha espresso delusione per la percepita mancanza di supporto emotivo da parte di Lorenzo nei suoi momenti di tristezza, lamentando l’assenza di complimenti e attenzioni. Lorenzo, dal canto suo, ha sottolineato le differenze tra loro, affermando: “Io credo che tu non mi stia apprezzando”.





“Se tu vuoi…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi la frase choc

E ancora: “Tu stai avendo un momento di debolezza? Ci sono anch’io che sto male da giorni. Shaila, siamo diversi”. Le tensioni sono aumentate quando la madre di Shaila è entrata nella casa, mettendo in guardia la figlia riguardo a Lorenzo e insinuando dubbi sul suo orientamento sessuale. Questo intervento ha generato ulteriore confusione, spingendo Lorenzo a dichiarare pubblicamente: “A me piace la donna, lo direi. Se dovessi provare un’attrazione nei confronti di un uomo, lo direi”.

Nonostante un successivo incontro con il padre di Lorenzo, che ha cercato di rassicurare Shaila sulle intenzioni del figlio, le divergenze tra i due concorrenti sono rimaste irrisolte. Lorenzo ha espresso dubbi sulla solidità della loro relazione, affermando: “Forse non siamo pronti”. Shaila, dal canto suo, ha manifestato l’intenzione di prendersi del tempo per riflettere, dichiarando: “Secondo me come amici funzioniamo di più”.

non vedo campagne social per questa frase pronunciata da eva,perché purtroppo non è importante cosa si dice ma CHI lo dice

Ieri poi, Eva Grimaldi, mentre tutte le ragazze erano sul divano a chiacchierare proprio con Shaila Gatta, si è avvicinata all’ex velina e le ha detto: “Se tu vuoi, lo usi e basta”, riguardo Lorenzo chiaramente. Apriti cielo. La frase non è piaciuta a nessuno tanto che tanti utenti si sono rivoltati sui social. Uno in particolare scrive: “Non vedo campagne social per questa frase pronunciata da Eva, perché purtroppo non è importante cosa si dice ma CHI lo dice. L’avesse detta Lorenzo o qualcuno che odiate sarebbero già usciti mille articoli”.

